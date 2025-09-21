Im Herbst: So verwandeln Sie Ihren Garten in ein blühendes Paradies

Bewegte Poesie direkt vor der Tür: Mit Ziergräsern und Herbststauden in ihrer schönsten Form wirken Gärten, Terrassen & Balkone auch im Herbst lebendig und farbenfroh.

Wenn die Tage kürzer und die Nächte kühler werden, verändert sich der Garten: Die frischen Farben des Sommers weichen warmen Gold- und Rottönen. Durch die Kombination von Ziergräsern und spätblühenden Stauden entfaltet der Herbstgarten seine volle Schönheit. Auch auf Terrasse und Balkon sorgt der gezielte Einsatz von Ziergräsern für Lebendigkeit und macht den Abschied vom Sommer leichter.

Ziergräser für den Herbst

© Getty Images

Ziergräser sind die stillen Genies des Herbstgartens. Ihre grazilen Halme und filigranen Blütenstände tanzen im Wind und bringen Leichtigkeit und Bewegung ins Beet. Besonders eindrucksvoll wirken sie in der Herbstsonne, wenn ihre Rispen silbern oder golden leuchten. Arten wie das Chinaschilf, das Pfeifengras oder das Lampenputzergras setzen markante Akzente -sowohl als Solitär wie auch als strukturgebender Hintergrund für bunte Stauden. Für leuchtende

Gräser & Stauden

Ein stimmungsvoller Herbstgarten lebt von Kontrasten: Die zarten Halme von Gräsern ergeben zusammen mit den Farben der Herbststauden ein eindrucksvolles Gesamtbild. Für eine optimale und möglichst lange Wirkung sollte man auf unterschiedliche Höhen und Blühzeiten achten. Verblühte Pflanzen dürfen bleiben -sie setzen im Winter mit Raureif oder Schnee Strukturen und bieten Lebensraum für Tiere.

Späte Blüte

© Getty Images

Während viele Sommerblumen bereits verblühen, beginnen jetzt Herbststauden ihren großen Auftritt zu haben. Sie erfreuen nicht nur unser Auge, sondern locken auch späte Insekten an und sind daher eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen und Schmetterlinge im Spätherbst.

Die leuchtenden Blüten des Sonnenhuts, der Astern oder der Fetthenne verwandeln Beete in ein Farbenmeer aus Violett, Purpur, Rosa und Gelb, das bis zum Frost anhält.

Ob im Beet oder im Topf: Astern in all ihren Facetten - von der zarten Myrtenaster bis zur üppigen Glattblattaster zählen zu den beliebtesten Herbstblumen. Kombiniert mit Ziergräsern entsteht ein charmantes Zusammenspiel aus Struktur, Bewegung und sanfter Farbe für Garten, Terrasse und Balkon. Gräser rauschen leise im Wind, späte Blüten leuchten in satten Tönen als Willkommensgruß an die neue Saison.