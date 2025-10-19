DIY Herbstdeko für den Garten: Kreative Ideen mit natürlichen Materialien

Goldene Jahreszeit für Garten, Balkon & Zuhause: Dekorieren mit den Schätzen aus der Natur.

Wir heißen den Herbst willkommen: Mit seiner Fülle an Farben, Formen und natürlichen Materialien bietet er unzählige Möglichkeiten für stimmungsvolle Deko-Ideen für Garten, Balkon und Haus. Ob Kürbisse, Heideblüten, Beeren oder bunte Blätter – die Natur liefert jetzt alles, was man für eine gemütliche Atmosphäre braucht. Die Stars der Saison sind die Kürbisse, die es zur Zeit in unzähligen Größen und Varianten gibt.

Kürbis-Zeit

© Getty Images

Kein Herbst ohne Kürbis! Ob auf dem Holztisch im Garten oder vor der Haustür – die runde Schönheit „Hokkaido“, auch Plutzer genannt, ist vielseitig einsetzbar. Besonders dekorativ wirken Kürbisse in Kombination mit anderen Naturmaterialien wie Kastanien, Moos oder Holz. Tipp: Verschiedene Kürbisarten und -größen nebeneinander arrangieren – so entsteht ein lebendiges Gesamtbild. Gut zu wissen: Die hübschen Zierkürbisse, die derzeit überall erhältlich sind, eignen sich nur zur Dekoration, essbare Sorten können nach der Dekozeit in der Küche weiterverwendet werden.

Heideblüten

Für Balkon oder Eingangsbereich sind Töpfe mit blühender Erika oder Besenheide ein Klassiker. Ihre kräftigen Farben in Rosa, Violett oder Weiß bringen Frische in graue Herbsttage. Sie passen gut in rustikale Gefäße wie Körbe, wirken aber ebenso charmant in modernen Pflanztöpfen. Kombiniert mit Kürbis entsteht ein herbstliches Bild.

Florale Arrangements

© Getty Images

Ob draußen oder drinnen: Besonders edel wird die Herbstdeko mit kunstvoll gestalteten Gestecken und Sträußen. Wie wäre es mit einem Strauß oder Gesteck aus Hortensienblüten, leuchtend roten Hagebuttenzweigen? Tipp: Auch wenn ihre Blütezeit im Sommer liegt, lassen sich Hortensien im Herbst wunderbar weiterverwenden. Ihre verblühten, oft zart verfärbten Dolden bringen Struktur und sanfte Farbtöne in herbstliche Gestecke oder Sträuße.

Äpfel, Beeren, Kräuter

Auch heimisches Obst lässt sich in die herbstliche Deko integrieren. Äpfel, Vogelbeeren oder Hagebutten setzen farbliche Akzente. Getrocknete Kräuter wie Lavendel, Salbei oder Thymian machen sich gut in handgebundenen Sträußen – ein Ausflug in den eigenen Garten (oder auf einen Markt) genügt, um die Materialien zusammenzutragen. Mit Kerzen im Glas oder Windlichtern können die Dekorationen stimmungsvoll ergänzt werden.

Herbstkränze

© Getty Images

Ein liebevoll gestalteter Herbstkranz gehört zur klassischen Saison-Deko. Ob aus Zweigen, Beeren, Eicheln oder getrockneten Blumen – die Möglichkeiten sind endlos. Am Gartentor, an der Haustür oder als Tischschmuck setzt ein handgefertigter Kranz immer ein Zeichen für stilvolle Gemütlichkeit.