DIESER Gartenfehler im Herbst kann teuer werden!

Hobbygärtner aufgepasst! Dieser Fehler im Garten kann Sie mehrere Hundert Euro kosten.

Der Herbst ist da – Zeit, den Garten auf die neue Saison vorzubereiten! Obstbäume im Garten sind in Österreich keine Seltenheit. Jetzt reifen Äpfel, Birnen, Zwetschgen und viele Beerensorten über und fallen von den Bäumen. Manche sammeln das Obst sofort, um daraus Gerichte zu zaubern, andere lassen es einfach liegen – teils sogar mit dem Gedanken, es später als Dünger zu verwenden. Doch genau das kann teuer werden. Denn wie die Experten der Handwerker-Plattform MyHammer erklären, kann liegengebliebenes Fallobst im Herbst schnell zu zahlreichen Problemen führen.

© Getty Images

Fallobst kann teuer werden

Von Schädlingen und üblen Gerüchen bis hin zu kaputten Rasenflächen – viele sind sich nicht bewusst, welche vielfältigen Problemen Fallobst verursachen kann.

Die Lösung ist einfach: Sammeln Sie das Obst schnellstmöglich auf und entsorgen Sie es. Am besten, bevor es zu faulen beginnt. Bei hohen Temperaturen setzt der Fäulnisprozess bereits nach wenigen Stunden ein und lockt Wespen und andere Schädlinge an. Nach 48 bis 72 Stunden haben sich die Samen im schlimmsten Fall im Garten verteilt – unerwünschte Setzlinge sind die Folge. Bei größeren Bäumen oder reicher Ernte stirbt das Gras unter den Früchten innerhalb weniger Tage ab. In diesem Fall entstehen unschöne braune Flecken.

© Getty Images

Probleme durch liegengebliebenes Obst

Schädlingsbefall

Wespen, Bienen und andere Insekten lieben frisches als auch sehr reifes Obst (auch im Herbst!). So wird der Aufenthalt im Garten schnell unangenehm – Stiche inklusive. Ernst wird es, sobald sich Ratten vom Geruch angezogen fühlen. Sie finden in Fallobst eine ideale Nahrungsquelle. Eine Rattenplage ist nicht nur belastend, sondern auch teuer: Die Schädlingsbekämpfung kostet ab 100 Euro, in komplizierten Fällen deutlich mehr.

Krankheiten

Verrottendes Obst bietet Bakterien und Pilzen einen idealen Nährboden. Von dort können sie leicht auf den Baum oder andere Pflanzen im Garten übergreifen. Wenn Sie einen erkrankten Baum fällen lassen müssen, liegen die Kosten bei mindestens 200 Euro. Auch Rettungsversuche sind kostspielig und nur selten erfolgreich.

Unkraut

Bleibt Obst zu lange auf dem Gras liegen, reichert sich der Boden mit organischem Material an – die perfekte Bedingungen für Unkraut. Hat sich Unkraut erst einmal im Garten ausgebreitet, wird die Bekämpfung zum Dauerjob. Neben dieser zusätzlichen Arbeit sollten Sie Kosten für Unkrautvernichter oder für die Beauftragung eines Gärtners einplanen.

Zerstörter Rasen

Wenn Fallobst auf der Wiese liegen bleibt, wird das Gras darunter regelrecht erdrückt. Zuerst entstehen gelbe Flecken, dann stellt das Gras sein Wachstum ein – und nach zwei Wochen ist es abgestorben. Der Versuch, den Rasen doch noch zu retten, ist kostspielig. Im schlimmsten Fall müssen Sie neues Gras verlegen.

Baumsetzlinge

Früchte dienen dem Baum zur Samenverbreitung. Wenn sie im Garten liegen bleiben, wachsen daraus schnell zahlreiche Setzlinge. Besonders Apfelbäume breiten sich so schnell aus – wer keinen Wildwuchs im Rasen möchte, sollte Fallobst regelmäßig entfernen.

© Getty Images

Gartenexperte Uwe Gajer von MyHammer betont, wie wichtig es ist, Fallobst zügig zu entfernen: „Die Schädlingsbekämpfung ist teuer und nervenaufreibend. Hinzu kommt, dass sich die Samen unkontrolliert verbreiten und mit der Zeit kleine Bäumchen wachsen. Deshalb mein Rat: Sammeln Sie Fallobst am besten täglich auf und entsorgen Sie es, wenn es nicht mehr verwertet werden kann.”