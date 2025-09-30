Herbstlaub auf dem Rasen: Soll man es liegen lassen oder entfernen?

Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen und verwandeln den Garten in ein wahres Blättermeer. Doch da stellt sich die große Frage: Soll man das bunte Laub auf dem Rasen einfach liegen lassen oder doch lieber gleich den Rechen schwingen?

Mit dem Herbst kommen die bunten Blätter, die den Garten in ein malerisches Farbenspiel tauchen und die Wiese in eine idyllische Kulisse verwandeln. Doch schon bald ist von der grünen Fläche nichts mehr zu sehen. Stattdessen wird sie von einer dicken Laubschicht bedeckt. Aber ist das wirklich ein Problem? Jetzt heißt es, richtig zu handeln, damit Ihr Garten im Frühjahr wieder in voller Pracht erblüht.

Darum sollten Sie das Laub unbedingt entfernen

Es sieht zwar idyllisch aus, wenn die bunten Blätter den Garten zieren, doch Vorsicht! Eine dicke Laubschicht auf dem Rasen kann Ihrem Grün ganz schön zusetzen, denn darunter wird der Grasboden regelrecht erstickt.

© Getty Images

Rasen wächst auch im Herbst weiter, auch wenn die Temperaturen sinken, vorausgesetzt, er bekommt genug Sonnenlicht und Sauerstoff. Eine dicke Laubschicht auf dem Rasen blockiert jedoch das nötige Licht und behindert den Luftaustausch, was zu Gelbfärbung und Schimmelbildung führen kann. Außerdem begünstigt die hohe Feuchtigkeit unter dem Laub die Entstehung von Rasenkrankheiten, wie etwa Mehltau oder Pilzbefall.

Wo kann das Laub liegen bleiben?

© Getty Images

Doch nicht überall ist das Laub schädlich. In Blumenbeeten und unter Sträuchern kann das Laub als natürlicher Mulch dienen. Es schützt den Boden vor Kälte und hilft dabei, die Feuchtigkeit zu bewahren. Sobald die Blätter anfangen zu verfallen, wird der Boden zudem mit wertvollen Nährstoffen angereichert, die den Pflanzen zugutekommen.

Ein zusätzlicher Vorteil ist der Unterschlupf, den das Laub für verschiedene Tiere bietet. Besonders Igel freuen sich über einen Laubhaufen als Winterquartier.

Laub schnell und einfach entfernen

Wenn das Laub mehr als eine Woche auf der Wiese liegt, sollten Sie unbedingt tätig werden! Am schnellsten und einfachsten geht das mit einem Rasenmäher. Hierbei wird das Laub nicht nur gleich entfernt und zerkleinert, sondern es landet auch gleich in einem Fangkorb.

Wer gerne etwas länger an der frischen Luft arbeitet, für den ist der Laubrechen immer noch eine der besten Optionen. Beim Rechen werden nicht nur die Blätter entfernt, sondern der Rasen gleichzeitig sanft durchgekämmt. Diese "Rasenverwöhnkur" sorgt dafür, dass Sauerstoff, Wasser und Nährstoffe wieder ungehindert zu den Wurzeln gelangen. Ihr Rasen wird es Ihnen danken, wenn er im Frühling wieder in voller Pracht erblüht!