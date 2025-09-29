Rasenpflege im Herbst: Dann sollten Sie den Rasen zum letzten Mal mähen

Während sich die Natur langsam auf den Winter vorbereitet, ist es auch an der Zeit, den Garten fit für die kalte Jahreszeit zu machen. Doch wann ist der perfekte Zeitpunkt, um den Rasen ein letztes Mal vor dem Winter zu mähen?

Der Herbst ist da und der Garten macht sich bereit für die Winterpause. Doch bevor Sie sich gemütlich zurücklehnen, gibt es noch ein paar wichtige Gartenarbeiten zu erledigen. Denn auch, wenn die warmen Sommermonate längst vorbei sind, braucht der Rasen noch ein bisschen Pflege, um im Frühling wieder voll durchzustarten. Wir verraten Ihnen, wann der perfekte Zeitpunkt für den letzten Schnitt gekommen ist!

Die richtige Rasenpflege im Herbst

Auch im Herbst wächst der Rasen weiter, wenn auch langsamer als im Sommer. Die Halme sind jetzt weniger kräftig, doch sie strecken sich noch in die Höhe, insbesondere an warmen, sonnigen Tagen. Solange der Rasen wächst, braucht er weiterhin Pflege, um gesund und stark in die Winterruhe zu gehen. Der perfekte Zeitpunkt für den letzten Schnitt hängt also nicht vom Kalender, sondern vom Wetter ab.

Wann ist der perfekte Zeitpunkt für den letzten Schnitt?

Solange das Wetter mild bleibt und der Rasen noch wächst, sollten Sie den Rasen mähen. Meist hört der Rasen Mitte Oktober oder Anfang November auf zu wachsen, denn ein guter Richtwert lautet: Sobald die erste Frostnacht kommt, sollten Sie den Rasen das letzte Mal in diesem Jahr mähen.

So geht’s: Der perfekte letzte Schnitt

Der letzte Rasenschnitt vor dem Winter ist besonders wichtig, um den Rasen auf die kalten Monate vorzubereiten. Hier sind einige Tipps, wie Sie vorgehen sollten:

Die richtige Schnitthöhe

Kürzen Sie die Halme auf etwa 4 bis 5 Zentimeter. Diese Länge schützt vor Kälte, da die Grasnarbe einen natürlichen Kälteschutz bildet. Ein zu kurzer Schnitt lässt den Rasen „nackt“ und anfällig für Frostschäden zurück. Zu lange Halme sind nicht optimal, denn sie könnten durch Schnee und Kälte plattgedrückt werden und darunter würde sich ungebetene Moos- und Pilzgesellschaft breitmachen.

Trockenes Wetter abwarten

Mähen Sie den Rasen nicht, wenn er nass ist! Feuchtes Gras lässt sich nur schwer schneiden und der Rasenmäher könnte sich verstopfen. Warten Sie also lieber einen sonnigen, trockenen Herbsttag ab.

Schnittgut entsorgen

Das Schnittgut sollte nach dem Mähen sorgfältig zusammengeharkt und entfernt werden. Bei den kühleren Temperaturen verrottet das Gras nicht mehr so schnell wie im Sommer und könnte die perfekte Grundlage für Krankheiten, Pilze und Moosbildung bieten.

Laub und Fallobst regelmäßig entfernen

Der Herbst ist auch die Zeit des fallenden Laubs und Obstes. Entfernen Sie diese regelmäßig vom Rasen, da sie das Sonnenlicht blockieren und das Wachstum des Rasens behindern können. Außerdem können sich unter den Blättern Pilzkrankheiten und Moos entwickeln, was dem Rasen schadet.