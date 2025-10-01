Garten winterfest machen: Das sollten Sie im Oktober unbedingt erledigen

Die Blätter fallen und der Garten bereitet sich auf die kalte Jahreszeit vor. Doch bevor der Winter Einzug hält, gibt es noch einiges zu tun, damit Ihr Garten im Frühjahr wieder in voller Pracht erblüht. Wir verraten Ihnen, welche Aufgaben Sie jetzt unbedingt erledigen sollten!

So langsam neigt sich das Gartenjahr dem Ende zu. Doch es ist noch lange nicht Zeit, die Gartenhandschuhe an den Nagel zu hängen. Im Gegenteil: Der Oktober ist ein entscheidender Monat, um Ihre grüne Oase auf den kommenden Winter vorzubereiten und ihm gleichzeitig die Grundlage für ein prächtiges Frühjahr zu legen. Hier sind die wichtigsten Aufgaben, die Sie in diesem Monat nicht verpassen sollten:

Rasen von Laub befreien und sinnvoll nutzen

© Getty Images

Der Herbst ist die Zeit, in der sich Blätter auf dem Rasen sammeln und für Unruhe sorgen können. Befreien Sie Ihren Rasen deshalb von den gefallenen Blättern, um zu verhindern, dass er erstickt. So bleibt Ihr grüner Teppich gesund und atmet durch! Aber anstatt das Laub einfach wegzuwerfen, können Sie es kompostieren oder als Mulchmaterial für Beete und Sträucher nutzen. So schaffen Sie natürlichen Schutz vor Kälte und geben Ihrem Boden wertvolle Nährstoffe zurück.

Blumenzwiebeln und Sträucher pflanzen

Wenn Sie im Frühling auf ein Farbenfeuerwerk in Ihrem Garten hoffen, dann ist jetzt die perfekte Gelegenheit, Tulpen, Narzissen und Krokusse zu pflanzen. Auch Sträucher, wie z. B. Forsythien, können jetzt noch eingepflanzt werden. Wichtig ist, dass Sie die Zwiebeln rechtzeitig setzen, damit sie die Winterruhe überstehen und im Frühling in voller Pracht erblühen.

Erntezeit für Kürbisse, Obst und Co.

Der Oktober ist die letzte Gelegenheit, um Obst und Kürbisse zu ernten, bevor der Frost zuschlägt. Äpfel, Birnen und Zwetschken erreichen jetzt ihren Höhepunkt, und auch Kürbisse sind in dieser Zeit reif für die Ernte. Achten Sie darauf, die Früchte vor dem ersten Frost zu ernten und an einem trockenen, kühlen Ort zu lagern.

Frostempfindliche Pflanzen ins Haus holen

© Getty Images

Pflanzen, die empfindlich gegenüber Frost sind, benötigen jetzt besondere Aufmerksamkeit. Holen Sie nicht winterfeste Pflanzen rechtzeitig ins Haus oder an einen frostgeschützten Ort. Dazu gehören vor allem Kübelpflanzen, wie Oleander, Zitronenbäumchen oder Fuchsien. So haben Sie nicht nur die Chance, den Winter mit grünen Begleitern zu verbringen, sondern Ihre Pflanzen können auch gut und gesund ins neue Jahr starten!

Beete und Pflanzen winterfest machen

Um Ihre Pflanzen und Beete vor den kalten Temperaturen zu schützen, können Sie auf verschiedene Methoden zurückgreifen. Eine dicke Schicht aus Mulch, Stroh oder Laub hilft, den Boden vor Frost zu schützen und verhindert das Austrocknen. Auch Pflanzen wie Rosen, die anfällig für Frostschäden sind, sollten Sie mit einem speziellen Winterschutzmaterial umhüllen, um ihre Überwinterung zu sichern.