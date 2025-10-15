Wissen viele nicht: Darum sollten Sie Herbstlaub nicht in die Biotonne werfen

Die Blätter fallen von den Bäumen und sorgen für eine Menge Arbeit. Das Laub stapelt sich auf dem Rasen, auf den Wegen und in den Beeten und wir stehen vor der Aufgabe, es zu beseitigen. Doch das Laub einfach in die Biotonne zu werfen, ist keine gute Idee.

Wenn die Bäume ihre Blätter abwerfen, machen sie sich winterfest und schützen sich vor den kalten Monaten. Das Laub muss regelmäßig entfernt werden, damit der Rasen nicht unter einer dicken Schicht erstickt, die den Boden luftdicht abschließt. Häufig landet der gesamte Laubhaufen einfach in der Biotonne. Dabei gibt es viel bessere Wege, das Laub zu nutzen!

Warum Sie das Laub nicht in der Biotonne entsorgen sollten

Es ist nicht grundsätzlich falsch, das Laub in die Biotonne zu werfen, aber es gibt definitiv bessere Alternativen. Für viele Haushalte mit Gemeinschaftstonnen, kann das Laub schnell zum Problem werden. Eine Biotonne, die ohnehin schon gut gefüllt ist, platzt dann oft aus allen Nähten und das Laub nimmt nur wertvollen Platz weg.

© Getty Images

Denn Laub enthält wertvolle Nährstoffe, die den Boden bereichern und einen wertvollen Beitrag zum natürlichen Kreislauf leisten können. Anstatt das Laub also in die Tonne zu werfen, sollten Sie es besser als wertvollen Rohstoff im Garten nutzen.

So können Sie Laub sinnvoll verwenden

© Getty Images

Laub kompostieren

Wenn Sie einen Komposthaufen im Garten haben, ist das Laub ein wahrer Goldschatz! Es enthält viele Nährstoffe und kann als natürlicher Dünger dienen. Achten Sie darauf, dass Sie das Laub in kleinen Mengen auf den Kompost legen, da dicke Schichten oft das Belüften behindern und zu Schimmel führen können. Eine gute Mischung aus Laub, Grasschnitt und Küchenabfällen sorgt für eine gesunde Kompostierung.

Laub als Mulch im Garten nutzen

Laub eignet sich hervorragend als Mulchmaterial für Beete. Wenn Sie es zerkleinern, können Sie es als natürliche Schicht auf den Boden legen. Diese Schicht schützt den Boden vor Austrocknung, reduziert Unkrautwuchs und hält die Nährstoffe im Boden. Im Winter bietet der Laub-Mulch zudem Schutz für empfindliche Pflanzenwurzeln und hilft, die Bodenstruktur zu verbessern.

Laub als Unterschlupf für Tiere

Herbstlaub ist nicht nur für uns nützlich, sondern auch ein wertvoller Unterschlupf für zahlreiche Tiere. Igel, Frösche und andere Kleintiere suchen in Laubhaufen Unterschlupf und einen geschützten Ort, um sich vor der Kälte zu schützen. Wenn Sie einen kleinen Haufen Laub an einer ruhigen Ecke in Ihrem Garten belassen, bieten Sie vielen Tieren einen sicheren Winterplatz.