Last-Minute-Tipps: So übersteht Ihr Garten den Winter ohne Schäden

Das Gartenjahr neigt sich langsam dem Ende, doch bevor es richtig kalt wird, sollten Sie Ihrem Garten noch einmal die volle Aufmerksamkeit schenken. Denn was Sie jetzt tun, schützt nicht nur Ihre Pflanzen, sondern spart Ihnen im Frühjahr jede Menge Arbeit und Ärger.

Wer glaubt, die Gartenarbeit für dieses Jahr sei schon abgeschlossen, der täuscht sich. Denn auch jetzt gibt es noch wichtige Aufgaben, die Sie nicht auslassen sollten. Wer den Garten nicht winterfest macht, wird sich spätestens im Frühling über die Schäden wundern – aber keine Sorge, mit ein paar einfachen Handgriffen ist Ihr Garten bestens gerüstet.

Mulchen

Beete und Hochbeete brauchen gerade jetzt besondere Pflege. Ohne Schutz sind sie den eisigen Temperaturen und dem Winterregen schutzlos ausgeliefert. Eine dicke Mulchschicht aus Laub, Rindenmulch oder Kompost schützt nicht nur vor Kälte, sondern hilft auch dabei, Feuchtigkeit zu speichern und verhindert Erosion.

Laub entfernen

© Getty Images

Während das Laub unter Sträuchern und Stauden eine schützende Mulchschicht bildet, ist es auf dem Rasen und den Gehwegen eher ein Problem. Dort hindert es das Gras am Atmen und fördert Staunässe, die Fäulnis begünstigt. Entfernen Sie also das Laub von Wegen und Rasenflächen, damit Ihr Garten nicht unter der dicken Blätterdecke leidet.

Winterquartiere für Tiere

Im Winter suchen viele kleine Gartenbewohner Unterschlupf, um sicher durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Schaffen Sie kleine Winterquartiere für Igel, Vögel und Co. Ein Laubhaufen oder ein Igelhaus bieten den Tieren ein gemütliches Zuhause. Auch Nistkästen können als Winterbehausung dienen. Diese natürlichen Helfer tragen nicht nur zum Ökosystem bei, sondern halten auch Schädlinge fern.

Empfindliche Pflanzen schützen

Einige Pflanzen sind besonders empfindlich gegenüber Frost und Kälte. Schützen Sie empfindliche Gewächse jetzt mit einer speziellen Winterabdeckung oder einem Vlies. Topfpflanzen, die nicht winterhart sind, sollten einen sicheren Platz im Keller oder Wintergarten bekommen. Denn was Sie jetzt tun, schützt nicht nur die Pflanzen, sondern sorgt auch dafür, dass Ihr Garten im Frühling wieder voller Leben erstrahlt.

Wasserleitungen und Regentonnen

© Getty Images

Frost kann nicht nur den Pflanzen schaden, sondern auch den Garteninstallationen. Wasserleitungen, Regentonnen und Gartenschläuche sollten jetzt entleert und winterfest gemacht werden. Lassen Sie restliches Wasser aus den Schläuchen und Regentonnen ab, da es sonst gefrieren und die Leitungen beschädigen könnte. Ein Frostschutzmittel für die Wasserleitungen oder eine Abdeckung für die Regentonnen schützt vor den kalten Temperaturen und verhindert, dass alles einfriert und unbrauchbar wird.

Werkzeuge reinigen und pflegen

Bevor Sie Ihre Gartengeräte in den Winterschlaf schicken, gönnen Sie ihnen eine gründliche Reinigung. Entfernen Sie Schmutz, Rost und Rückstände, und fetten Sie die Schneiden von Scheren, Rasenmähern und Co., damit sie auch im nächsten Frühjahr wie neu funktionieren. Wer seine Werkzeuge pflegt, spart Zeit und Ärger – und ist im Frühling schneller wieder startklar!