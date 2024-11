× AÏDA bringt Wiener Kaffeehauskultur nach Saudi-Arabien

Seit dem 15. November 2024 können Reisende am Flughafen von Jeddah die österreichische Kaffeehauskultur genießen. Durch die Verwendung von Halal-zertifizierter Gelatine ist das Angebot auch an die lokalen Anforderungen angepasst.

Die traditionsreiche, familiengeführte Café-Konditorei AÏDA setzt ihre internationale Expansion erfolgreich fort. Nach neuen Standorten in Deutschland – am Flughafen München und am Berliner Hauptbahnhof – sowie der bevorstehenden Eröffnung in Bratislava, Slowakei, erreicht AÏDA nun einen weiteren Meilenstein: Am 15. November 2024 öffnete die erste Filiale am King Abdulaziz International Airport in Jeddah, Saudi-Arabien.

Ein Hauch von Wien am Roten Meer

Reisende in Jeddah können nun auch die unverwechselbare Wiener Kaffeehauskultur erleben. Dominik Prousek, Vertreter der vierten Generation der AÏDA-Eigentümerfamilie, zeigt sich begeistert: "Meinem Traum, das klassische Wiener Kaffeehaus in ein modernes Konzept zu verwandeln und unsere Wiener Kaffeespezialitäten und unsere berühmten Torten weltweit zu präsentieren, bin ich nun ein großes Stück näher gekommen" freut sich Dominik Prousek, vierte Generation der AÏDA Eigentümerfamilie; und weiter "Es ist ein ergreifender Moment zu sehen, wie die Tortenkreationen meiner Vorfahren heute in die Welt hinausgetragen werden."

AÏDA Jeddah: Genuss und Gastfreundschaft in bester Lage

Die neue Filiale befindet sich im Bereich der Inlandsabflüge des Flughafens und ist mit 284 Quadratmetern die größte gastronomische Einheit des Airports. Sie bietet Platz für rund 150 Gäste sowie einen praktischen Take-Away-Bereich.

Das Angebot umfasst die beliebten AÏDA-Kaffeespezialitäten, Wiener Snacks und ein umfangreiches Sortiment, das rund um die Uhr für das Wohl der Gäste sorgt. Um den lokalen Bedürfnissen gerecht zu werden, setzt AÏDA auch in Jeddah auf höchste Qualitätsstandards: Alle Produkte werden mit Halal-zertifizierter Gelatine hergestellt – ein Standard, der konsequent auch in Wien eingehalten wird.