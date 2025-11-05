Vergessen die meisten: Diese Gartenarbeiten dürfen Sie im November nicht verpassen

Im November neigt sich das Gartenjahr allmählich dem Ende zu, doch auch jetzt stehen noch wichtige Arbeiten an, die Sie nicht verpassen dürfen! Wer jetzt noch die richtigen Handgriffe macht, legt den Grundstein für ein gesundes und grünes Frühjahr.

Im November kündigen sich die ersten Fröste an, und viele Gärtner räumen ihre Werkzeuge schon in den Schuppen, um den Garten für den Winter zu verabschieden. Doch der November ist alles andere als ein „Gartenruhemonat“. Wer jetzt noch die richtigen Arbeiten erledigt, stellt sicher, dass der Garten den Winter gut übersteht und im Frühjahr in voller Blüte erstrahlt.

Laub regelmäßig entfernen

© Getty Images

Laub sollte regelmäßig vom Rasen entfernt werden, da es sonst zu Pilzkrankheiten und Fäulnis führen kann. Doch statt es einfach wegzuwerfen, können Sie die Blätter sinnvoll nutzen, denn das Laub ist der perfekte Mulch! Es schützt den Boden vor der Kälte, speichert Feuchtigkeit und verwandelt sich in wertvollen Humus. Also, sammeln, kompostieren oder auf den Beeten verteilen, der Garten wird es Ihnen danken!

Rasen winterfest machen

Der Rasen braucht jetzt Ihre letzte Aufmerksamkeit vor dem Winter. Mähen Sie ihn im November ein letztes Mal und stellen Sie die Schnitthöhe auf etwa fünf Zentimeter ein. Diese Länge ist optimal, damit der Rasen noch ausreichend Sonnenlicht aufnehmen kann und gleichzeitig widerstandsfähiger gegen Moos und Unkraut wird. Anschließend können Sie den Rasen mit einem kalibetonten, organischen Herbstdünger verwöhnen.

Blumenzwiebeln setzen

Der November ist die letzte Gelegenheit, Blumenzwiebeln für das kommende Jahr zu setzen. Wenn Sie im Frühling ein Meer aus Tulpen, Narzissen und Krokussen erleben möchten, müssen die Zwiebeln jetzt noch in den Boden. Achten Sie darauf, die Zwiebeln doppelt so tief zu setzen, wie sie hoch sind. So sind sie besser vor Bodenfrost geschützt und können sich im Frühjahr optimal entfalten.

Kübelpflanzen vor Frost schützen

© Getty Images

Vergessen Sie nicht, Ihre Kübelpflanzen rechtzeitig ins Winterquartier zu verfrachten! Gerade empfindliche Pflanzen wie Oleander, Zitrusbäume oder Fuchsien vertragen keine Minusgrade. Deshalb müssen Sie jetzt umziehen und zwar in den sicheren, frostfreien Wintergarten, Keller oder auf die Terrasse, wenn sie geschützt ist.

Beete und Pflanzen schützen und vorbereiten

Der November ist der perfekte Zeitpunkt, Beete für den Winter vorzubereiten. Achten Sie darauf, dass sowohl abgeräumte Beete als auch speziell Winterbeete gut geschützt sind. Eine Schicht aus Kompost und Mulch, etwa aus Laub, Grasschnitt oder anderen Gartenabfällen, schützt die Pflanzen nicht nur vor Frost, sondern liefert zusätzlich wichtige Nährstoffe für die kommende Saison.

Wasserleitungen entleeren

Mit den ersten Minusgraden kommen die unangenehmen Überraschungen: Gefrorenes Wasser kann schnell Schäden an Wasserleitungen und Gartengeräten verursachen. Stellen Sie sicher, dass alle Gartenschläuche, Regentonnen und Wasserleitungen im Freien vor dem Frost entleert werden. Auch Gartenpumpen und Wasserzähler sollten jetzt winterfest gemacht werden, damit sie im Frühjahr wieder voll funktionsfähig sind.

Gartengeräte pflegen und einlagern

Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, Ihre Gartengeräte gründlich zu reinigen und zu pflegen. Schärfen Sie die Messer der Heckenschere, des Rasenmähers und anderer Werkzeuge und entfernen Sie alle Rückstände von Erde, Rost oder Pflanzenteilen. So vermeiden Sie, dass die Werkzeuge durch Feuchtigkeit oder Staub im Winter Schaden nehmen. Lagern Sie die Geräte an einem trockenen und frostfreien Ort.