Handtuch-Trick: So sparen Sie bares Geld beim Wäschetrockner

Wer im Herbst und Winter Wäsche trocknet, kennt den Kampf gegen feuchte Jeans, nasse Handtücher und volle Wäscheleinen. Der Wäschetrockner wird da schnell zum Retter in der Not, doch leider auch zum echten Stromfresser. Die gute Nachricht: Mit einem genialen Trick sparen Sie bares Geld.

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und damit schwindet auch die Möglichkeit, Wäsche draußen zu trocknen. Im Herbst und Winter ist der Wäschetrockner daher für viele Haushalte unverzichtbar. Doch das praktische Gerät hat einen Nachteil: Es frisst Strom. Gerade in Zeiten steigender Energiepreise suchen wir alle nach Wegen, um Kosten zu reduzieren. Die gute Nachricht: Mit einem cleveren Trick lässt sich die Trockenzeit verkürzen und damit Energie sparen.

Der geniale Handtuch-Trick

Das Prinzip ist verblüffend simpel und funktioniert trotzdem hervorragend: Legen Sie ein großes, trockenes Handtuch oder zwei kleinere Handtücher mit in die Trocknerladung. Lassen Sie dann das gewohnte Programm laufen. Nach dem Durchgang werden Sie merken, dass die übrige Wäsche deutlich trockener ist als sonst.

© Getty Images

Der trockene Stoff nimmt Feuchtigkeit aus den nassen Kleidungsstücken auf und beschleunigt damit den gesamten Trocknungsvorgang. So muss der Trockner weniger Leistung bringen, verbraucht weniger Energie und Ihre Stromrechnung freut sich ebenfalls darüber.

Schleudern spart zusätzlich Energie

Wer noch mehr herausholen möchte, sollte bereits beim Waschvorgang ansetzen. Stellen Sie bei der Waschmaschine die höchstmögliche Schleuderzahl ein, natürlich nur so hoch, wie es die Textilien vertragen. Je mehr Wasser die Maschine herausdrückt, desto weniger muss der Trockner später leisten.

© Getty Images

Das kann die Trockendauer deutlich verkürzen. Jede Minute weniger Trocknerlaufzeit bedeutet: Mehr Geld im Portemonnaie!