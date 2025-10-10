Genialer Trick: So reinigt sich die Waschmaschine von selbst

Die Waschmaschine bringt unsere Kleidung wieder zum Strahlen. Doch auch sie selbst benötigt ab und zu eine gründliche Reinigung, um Ablagerungen und Bakterien zu entfernen. Das Gute: Es gibt einen genialen Trick, mit dem sich die Maschine fast von selbst reinigt, ganz ohne anstrengendes Schrubben.

Obwohl die Waschmaschine bei jedem Waschgang Wäsche reinigt, bleibt sie dabei selbst nicht sauber. Denn im Gegensatz zu dem, was viele glauben, reinigt sie sich nicht automatisch beim Waschen. Mit der Zeit sammeln sich in der Trommel Schmutz, Kalk und Waschmittelreste, die zu einem echten Hygieneproblem werden können.

Diese Rückstände können nicht nur zu unangenehmen Gerüchen führen, sondern auch Schimmel begünstigen und teure Schäden am Gerät verursachen. Doch keine Sorge: Eine gründliche Reinigung ist nicht nur einfach, sondern auch schnell erledigt.

Clevere Tasten-Kombi aktiviert Selbstreinigungsfunktion

Wussten Sie, dass viele moderne Waschmaschinen über eine eingebaute Selbstreinigungsfunktion verfügen? Statt umständlich zu putzen, können Sie die Reinigung Ihrer Maschine ganz einfach per Tastenkombination aktivieren.

© Getty Images

Der Trick: Bei den meisten Geräten genügt es, die Tasten „Intensivwäsche“ und „Knitterschutz“ gleichzeitig zu drücken. Nach wenigen Sekunden erscheint auf dem Display der Hinweis „Trommelreinigung“. Alternativ können Sie auch die Spültaste für fünf Sekunden gedrückt halten und schon startet der Reinigungszyklus.

So reinigt sich die Waschmaschine von selbst

Ihre Waschmaschine setzt hohe Temperaturen und kräftige Wasserbewegungen ein, um auch die schwer erreichbaren Ecken zu säubern. Kalk, Schmutz und unangenehme Gerüche verschwinden und Ihre Maschine erstrahlt in neuem Glanz. Ohne stundenlang mit der Bürste zu schrubben!

Was tun bei älteren Modellen?

© Getty Images

Falls Sie noch ein älteres Modell zu Hause haben, müssen Sie nicht verzweifeln. Auch diese Geräte können Sie problemlos reinigen. In der Regel finden Sie in der Bedienungsanleitung einen speziellen Reinigungsmodus, den Sie manuell einstellen können. Führen Sie die Reinigung am besten einmal im Monat durch, um die Waschmaschine hygienisch sauber zu halten.

Weitere Tipps für eine saubere Waschmaschine

Backpulver oder Natron: Diese Hausmittel helfen ebenfalls dabei, die Trommel zu entkalken und zu desinfizieren. Einfach in die Trommel geben und den Reinigungsdurchgang starten.

Tür offen lassen: Nach dem Waschen sollten Sie immer die Tür der Waschmaschine offenlassen. So kann die Feuchtigkeit entweichen, und Schimmelbildung wird verhindert.

Flusensieb regelmäßig checken: Achten Sie darauf, dass das Flusensieb immer sauber ist. Ein verstopftes Sieb beeinträchtigt die Leistung und führt zu unangenehmen Gerüchen.

Ein kleiner Aufwand für eine große Wirkung!