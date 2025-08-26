Alles zu oe24VIP
Wäsche waschen: 3 geniale Hacks, die Wasser und Strom sparen!
© Getty Images

Wasch-Tricks

Wäsche waschen: 3 geniale Hacks, die Wasser und Strom sparen!

26.08.25, 12:53
Wäschewaschen gehört zum Alltag, doch kaum jemand macht sich Gedanken darüber, wie viel Strom und Wasser dabei tatsächlich fließen. Was viele nicht wissen: Mit nur drei einfachen Hacks können Sie nicht nur Ihren Geldbeutel schonen, sondern auch riesige Mengen Wasser sparen! 

Die Preise steigen und das Leben wird teurer, aber keine Sorge, Sie können ganz leicht sparen! Eine gute Möglichkeit ist es, den Wasserverbrauch bei der Waschmaschine zu senken. Denn nicht nur das Waschmittel, sondern auch der Wasserverbrauch lässt sich mit wenigen Handgriffen verringern. Hier sind drei geniale Waschtricks, die Ihnen helfen, Wasser zu sparen, ohne dass die Sauberkeit darunter leidet.

Volle Maschinenladungen = weniger Wasser-Verschwendung

Wäsche waschen: 3 geniale Hacks, die Wasser und Strom sparen!
© Getty Images

Moderne Waschmaschinen verbrauchen im Durchschnitt etwa 49 Liter Wasser pro Waschgang – das summiert sich auf rund 2548 Liter pro Jahr, wenn Sie einmal pro Woche waschen. Doch auch bei kleineren Mengen wird unnötig Wasser, Strom und Waschmittel verbraucht. Die Lösung? Nutzen Sie die Waschmaschine nur, wenn sie komplett voll ist! Bei einer vollen Ladung werden die Ressourcen der Maschine optimal ausgenutzt. Wenn die Trommel nur halb gefüllt ist, verschwenden Sie unnötig Energie und Wasser.

Reduzieren Sie die Waschtemperatur

Wäsche waschen: 3 geniale Hacks, die Wasser und Strom sparen!
© Getty Images

Die richtige Waschtemperatur kann einen riesigen Einfluss auf den Wasserverbrauch haben. Versuchen Sie, Ihre Wäsche bei 30 oder 40 Grad zu waschen. Für den Großteil der Alltagskleidung reicht diese Temperatur vollkommen aus, um selbst hartnäckige Flecken zu entfernen. Heißes Wasser benötigt viel mehr Energie, was nicht nur Ihren Geldbeutel belastet, sondern auch unnötig viel Wasser verbraucht.

Verzichten Sie auf die Vorwäsche

Wäsche waschen: 3 geniale Hacks, die Wasser und Strom sparen!
© Getty Images

Die Vorwäsche ist in vielen Fällen überflüssig. Sie wird häufig empfohlen, wenn deine Wäsche besonders verschmutzt ist oder Sie hartnäckige Flecken entfernen möchten. Aber in den meisten Fällen ist das nicht notwendig. Sie verbraucht nur zusätzliches Wasser, und in den meisten Fällen reichen moderne Waschmittel und -maschinen völlig aus, um Ihre Kleidung sauber zu bekommen.

