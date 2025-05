× Achtung: Diese 4 Dinge gehören NICHT in die Waschmaschine

Die Waschmaschine ist unser täglicher Held im Haushalt! Doch Vorsicht: Nicht alles, was schmutzig ist, darf einfach in die Trommel. Manche Kleidungsstücke haben darin absolut nichts verloren: Wer hier nicht aufpasst, riskiert Schäden an Kleidung und Maschine!

Die Waschmaschine spart Zeit, Energie und sorgt zuverlässig dafür, dass unsere Kleidung sauber wird und frisch duftet. Doch nicht alles können Sie bedenkenlos in die Trommel werfen! Bestimmte Gegenstände und Materialien können ernsthafte Schäden verursachen, nicht nur an der Kleidung, sondern auch an der Maschine selbst. Wir verraten, welche Dinge Sie niemals in die Waschmaschine geben sollten.

Kleidung mit Tierhaaren

© Getty Images ×

Wenn Sie Haustiere haben, kennen Sie das Problem nur zu gut: Tierhaare kleben an Kleidung, Decken und Polstern und lassen sich nur schwer entfernen. Was viele nicht wissen: Werden solche Textilien ungefiltert in die Waschmaschine gesteckt, verteilen sich die Haare nicht nur in der Trommel, sondern setzen sich auch in Filtern, Schläuchen und der Pumpe fest. Das kann auf Dauer zu ernsthaften Verstopfungen führen. Im schlimmsten Fall droht ein Totalschaden der Maschine. Entfernen Sie deshalb Tierhaare vor dem Waschen gründlich, am besten mit einer Fusselrolle oder einer Gummibürste.

Materialien wie Seide, Leder oder Kaschmir

Kleidungsstücke aus Naturmaterialien wie Seide, Leder oder Kaschmir reagieren äußerst empfindlich gegenüber mechanischer Beanspruchung, Temperaturwechseln und aggressiven Waschmitteln: Leder verzieht sich, Seide verliert ihren Glanz, und Kaschmir beginnt zu fusseln oder einzugehen. Wer diese Luxusmaterialien liebt, sollte ihnen auch eine Extraportion Pflege gönnen und sie besser von Hand waschen oder in die Reinigung geben.

Kleidung mit Schlüsseln oder Münzen in den Taschen

Es passiert schnell und oft unbemerkt: Ein kleiner Schlüssel, eine vergessene Münze oder ein Haargummi bleiben in einer Hosentasche und wandern mit in die Wäsche. Diese Metallgegenstände schleudern mit hoher Geschwindigkeit gegen die Trommelwände, verursachen Kratzer, verbiegen Maschinenteile oder blockieren sogar das Flusensieb. Zudem können sich kleinere Gegenstände in der Pumpe oder den Schläuchen festsetzen und dort erheblichen Schaden anrichten. Gewöhnen Sie sich deshalb an, alle Kleidungsstücke vor dem Waschen gründlich auf Tascheninhalte zu prüfen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Turnschuhe

© Getty Images ×

Ob Turnschuhe in die Waschmaschine dürfen, hängt vom Modell ab. Robuste Sneaker ohne Metallteile oder harte Sohlen vertragen meist einen Schonwaschgang problemlos. Doch bei Fußballschuhen mit Stollen, Spikeschuhen oder Modellen mit Metallverzierungen ist Vorsicht geboten: Sie können die Trommel beschädigen. In solchen Fällen besser per Hand reinigen. Das schont Schuhe und Maschine gleichermaßen.