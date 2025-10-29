Alles zu oe24VIP
Warum Sie nie mehrere Waschgänge hintereinander machen sollten
© Getty Images

Waschmaschine

Warum Sie nie mehrere Waschgänge hintereinander machen sollten

29.10.25, 14:06
Der Gedanke, mehrere Waschgänge hintereinander zu starten, scheint oft praktisch – gerade bei großen Wäschebergen. Doch Dauerbetrieb ist nicht immer unproblematisch für die Maschine.

Wer kennt es nicht: Spätestens am Wochenende türmen sich die Wäscheberge – Handtücher, Bettwäsche, Jeans und T-Shirts. Schnell denkt man sich: „Ein paar Waschgänge hintereinander, dann ist alles erledigt.“ Auf den ersten Blick wirkt der Dauerbetrieb der Waschmaschine praktisch und effizient. Doch so einfach, wie es scheint, ist es nicht. Denn mehrere Waschgänge hintereinander können auf Dauer zu Verschleiß, Überhitzung oder sogar Schäden führen.

Warum Sie nie mehrere Waschgänge hintereinander machen sollten
© Getty Images

Mehrere Waschgänge hintereinander schaden der Maschine

Viele Haushalte unterschätzen, wie sehr wiederholte intensive Nutzung die Lebensdauer der Waschmaschine beeinflussen kann. Moderne Maschinen sind zwar robuster als ihre Vorgänger und verfügen über Schutzmechanismen, doch auch sie haben Grenzen. Wer die Maschine regelmäßig überlastet oder mehrere heiße Waschgänge direkt hintereinander startet, setzt Motor, Elektronik und Lager unnötig unter Stress.

Jede Nutzung trägt zum Verschleiß bei. Mit Pausen zwischen den Waschgängen können Sie die Lebensdauer Ihrer Maschine verlängern und teure Reparaturen hinauszögern.

Regelmäßige Pflege ist ebenfalls wichtig: Reinigen und entkalken Sie Ihre Waschmaschine, um Verschleiß vorzubeugen und eine lange Lebensdauer von 10–15 Jahren zu ermöglichen.

Warum Sie nie mehrere Waschgänge hintereinander machen sollten
© Getty Images

Weitere Tipps für ein langes Maschinenleben

Bedienungsanleitung beachten

Viele Schäden entstehen durch einfache Fehler: Überladung der Trommel oder zu hohe Waschtemperaturen führen zu erhöhtem Verschleiß.

Überlastung vermeiden

Zu viel Wäsche kann die Maschine aus dem Gleichgewicht bringen und Lager sowie andere Bauteile stark beanspruchen.

Nach dem Waschen lüften

Wäsche sofort entnehmen und die Tür offen lassen, damit die Maschine trocknen kann. So vermeiden Sie Schimmel und Keime.

Bedarfsgerecht waschen

Nur volle Waschladungen starten und keine einzelnen Kleidungsstücke unnötig waschen. Jede Nutzung belastet die Maschine, daher lohnt es sich, Wäsche zu sammeln.

Für Vielnutzer geeignete Modelle wählen

Haushalte mit hoher Waschfrequenz sollten in Geräte investieren, die für intensiven Betrieb konzipiert sind.

