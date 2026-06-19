Hitzewelle: Diese Tipps halten Ihre Wohnung wirklich kühl

Wenn draußen die Temperaturen steigen, wird es auch in den eigenen vier Wänden schnell unangenehm. Wir verraten einfache Maßnahmen, die Ihr Zuhause während der Hitzewelle wirklich deutlich kühler halten.

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Die nächste Hitzewelle rollt an – und am Wochenende könnten die Temperaturen in Österreich stellenweise auf über 35 Grad klettern. Was viele dabei unterschätzen: Nicht nur draußen wird es heiß, auch Wohnungen und Häuser heizen sich oft schnell auf. Besonders Dachgeschoßwohnungen, Schlafzimmer mit großen Fenstern oder Küchen auf der Sonnenseite werden dann zur echten Hitzefalle.

Doch es gibt einige Tricks, die wirklich helfen. Manche davon lassen sich sofort umsetzen, andere brauchen etwas mehr Planung, zahlen sich aber langfristig aus. Experten der Handwerkerplattform MyHammer, empfiehlt, das Zuhause frühzeitig auf hohe Temperaturen vorzubereiten.

Hitzewelle: Diese Tipps kühlen Ihre vier Wände wirklich

© Getty Images/Johner RF

Tagsüber Fenster zu lassen

So verlockend es klingt: Wer bei großer Hitze die Fenster öffnet, holt sich die warme Luft direkt in die Wohnung. Deshalb gilt: Tagsüber bleiben Fenster und Türen am besten geschlossen – besonders dann, wenn die Außentemperatur höher ist als die Raumtemperatur.

Gelüftet wird idealerweise nur früh am Morgen, spät am Abend oder in der Nacht. Dann kann kühlere Luft durch die Wohnung ziehen. Am besten funktioniert das mit Durchzug: Fenster auf gegenüberliegenden Seiten öffnen und nach 10 bis 20 Minuten wieder schließen.

Außen für Schatten sorgen

Schatten ist einer der wirksamsten Hitzeschutz-Tricks. Besonders große Fensterflächen lassen Räume schnell aufheizen. Markisen, Sonnensegel, Außenjalousien oder Rollläden helfen, die Sonne gar nicht erst in die Wohnung zu lassen.

Wichtig: Außenliegender Sonnenschutz wirkt meist besser als Vorhänge im Innenraum, weil die Hitze schon vor der Fensterscheibe abgefangen wird. Wer Balkon, Terrasse oder Garten hat, kann auch mit einer Pergola, einem Sonnensegel oder Kletterpflanzen zusätzliche Schattenflächen schaffen.

Helle Vorhänge und Thermorollos nutzen

Auch innen lässt sich einiges tun. Dunkle Vorhänge speichern Wärme und können Räume zusätzlich aufheizen. Besser sind helle Stoffe, die Sonnenlicht reflektieren. Noch effektiver sind Thermorollos oder spezielle Verdunkelungsrollos.

Sie helfen nicht nur gegen grelles Licht, sondern können auch verhindern, dass sich Räume tagsüber stark aufwärmen. Wichtig ist, dass Rollos und Vorhänge möglichst früh geschlossen werden – also nicht erst, wenn der Raum bereits heiß ist.

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Sonnenschutzfolie auf die Fenster kleben

Eine günstige und schnelle Lösung sind Sonnenschutzfolien. Sie werden direkt auf die Fensterscheibe geklebt und können Hitze sowie Blendung reduzieren. Es gibt transparente, getönte und reflektierende Varianten.

Praktisch: Viele Folien lassen sich selbst anbringen. Bei großen Fensterflächen oder besonders hochwertigen Fenstern kann sich aber ein Fachbetrieb lohnen, damit die Folie sauber sitzt und keine Blasen entstehen.

Elektrogeräte ausschalten

Fernseher, Computer, Lampen, Ladegeräte und Küchengeräte geben Wärme ab – auch dann, wenn sie nur im Stand-by-Modus laufen. An heißen Tagen lohnt es sich daher besonders, unnötige Geräte komplett auszuschalten.

Auch bei der Beleuchtung gibt es Sparpotenzial: Alte Glühbirnen produzieren deutlich mehr Wärme als LED-Leuchten. Wer auf LEDs umsteigt, spart Strom und reduziert gleichzeitig zusätzliche Wärmequellen in der Wohnung.

Ventilator richtig einsetzen

Ein Ventilator kühlt die Luft nicht wirklich ab, sorgt aber für Luftbewegung – und dadurch fühlt sich der Raum angenehmer an. Besonders effektiv ist er am Abend oder in der Nacht, wenn kühlere Luft von draußen in die Wohnung geleitet werden kann.

Ein einfacher Trick: Eine Schüssel mit kaltem Wasser oder Kühlakkus vor den Ventilator stellen. Das ersetzt zwar keine Klimaanlage, kann aber kurzfristig für Erfrischung sorgen. Wichtig: Den Ventilator nicht dauerhaft direkt auf den Körper richten, sonst drohen Verspannungen oder trockene Schleimhäute.

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Klimaanlage als dauerhafte Lösung

Wer besonders stark unter Hitze leidet oder in einer sehr warmen Wohnung lebt, kann über eine Klimaanlage nachdenken. Fest installierte Geräte sind teurer, aber deutlich effizienter als viele mobile Varianten. Laut MyHammer beginnen die Kosten für eine feste Installation bei rund 1.300 Euro.

Günstiger sind mobile Klimageräte, die oft ab etwa 150 bis 300 Euro erhältlich sind. Sie können schnell helfen, verbrauchen aber Strom und sind häufig lauter. Eine Alternative ist ein Deckenventilator, der für angenehme Luftzirkulation sorgt und weniger Energie benötigt.

Dämmung hilft auch im Sommer

Dämmung wird oft nur mit Winter und Heizkosten verbunden. Dabei kann eine gute Dämmung auch im Sommer helfen: Sie verhindert, dass Hitze schnell ins Haus eindringt. Besonders bei schlecht gedämmten Dächern oder Fassaden kann das einen großen Unterschied machen.

Die Investition ist zwar höher, zahlt sich aber langfristig aus – sowohl bei Heizkosten im Winter als auch beim Schutz vor Hitze im Sommer. Wer Eigentum besitzt, sollte sich dazu beraten lassen.

Dachbodenluke öffnen – aber richtig

In Häusern mit Dachboden kann ein einfacher Trick helfen: Wird die Dachbodenluke geöffnet, kann warme Luft nach oben steigen. Dadurch entsteht ein sogenannter Kamineffekt, der kühlere Luft in den unteren Räumen begünstigen kann.

Das funktioniert allerdings am besten, wenn die warme Luft oben auch entweichen kann – etwa über Dachfenster oder Lüftungsöffnungen. Ist der Dachboden selbst extrem heiß und schlecht belüftet, sollte man vorsichtig sein, damit nicht noch mehr Wärme nach unten gelangt.

Die Mischung macht den Unterschied

Wer seine Wohnung bei Hitze kühl halten will, sollte mehrere Maßnahmen kombinieren: morgens und abends lüften, tagsüber Fenster schließen, Sonne aussperren, Geräte ausschalten und für Luftbewegung sorgen. Schon kleine Änderungen können die Raumtemperatur spürbar angenehmer machen.

Langfristig lohnen sich vor allem gute Dämmung, Außenbeschattung und – je nach Wohnsituation – eine Klimaanlage. So bleibt das Zuhause auch während der nächsten Hitzewelle ein Ort zum Durchatmen.