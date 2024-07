Lena Meyer-Landrut nimmt ihre Fans virtuell öfter mit in ihr Leben.

Sängerin Lena Meyer-Landrut (33) muss sich derzeit wegen Schmerzen behandeln lassen, ließ darum zwei Konzerte ausfallen.

Konzerte abgesagt

Auf Instagram sprach sie ganz offen über ihren Zustand: "Mir ging es tagsüber schon nicht so gut, und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden", schrieb die 33-Jährige am Samstag, 30.6. auf Instagram. Auch am Tag danach, am Sonntag konnte sie nicht auftreten. Eigentlich wäre ein Konzert in Wangen (Allgäu) geplant gewesen.

Gesundheitskrisen

Nun machen sich Fans Sorgen, dass Lena ernsthaft etwas fehlen könnte. Die Sängerin hat nie ein Geheimnis aus diversen Gesundheitskrisen - ob Reitunfall, depressive Verstimmungen oder bei Krankenhausaufenthalten. Immer wieder ist auf ihrem Insta auch die Realität zu sehen- Im TV liefert sie Erklärungen wie jene im Mai 2024 gegenüber dem Spiegel: "Ich hatte eine schlimme, dunkle Phase im Frühling 2022. Und auch Ende letzten Jahres ging es mir schlecht. Ich hatte einen Depressionsrückfall."

Therapie

Meyer-Landrut macht seit Jahren eine Therapie, damit soll sie gut beraten sein. Über ihre Therapeutin sagte sie einmal, dass diese ihr genau erklärt habe, wie sie sich selber auch Verstimmungen herausholen könne, wenn es wieder beginnt.