Lena Meyer-Landrut: Eingeliefert ins Spital - Akute Gesundheitsprobleme

Die Sängerin musste gestern Abend in eine Klinik gebracht werden.

Sängerin Lena Meyer-Landrut hat wegen Bauch-und Nierenschmerzen ihren Auftritt in München kurzfristig absagen müssen. "Mir ging es tagsüber schon nicht so gut, und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden", schrieb die 33-Jährige am Sonntag auf Instagram.

© Instagram

Ihr Auftritt auf dem Münchner Tollwood-Festival war am Samstagabend ganz kurzfristig abgesagt worden. Wie ein Konzertbesucher berichtete, warteten die Zuschauer auf den Auftritt der Musikerin und ihrer Band, als eine Durchsage darüber informierte, dass es etwas länger dauere, weil jemand zusammengebrochen sei. Lena wäre - nach Auftritten der Sänger Tom Twers und Leony - der Hauptact des Abends gewesen.

"Mein Körper hat Nein gesagt!"

Einige Zeit später habe dann eine Frau die Bühne betreten und - zunächst ohne Angabe von Gründen - mitgeteilt, dass das Konzert ausfallen müsse. "Es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr so lange gewartet habt und enttäuscht wieder fahren musstet", schreibt Meyer-Landrut auf Instagram. "Mein Gewissen treibt mich um, aber mein Körper hat Nein gesagt."

© Instagram

Die 33 Jahre ist derzeit mit ihrem neuen Album "Loyal to myself" auf Tournee und sollte am Sonntagabend in Wangen im Allgäu auftreten. "Ich ruhe jetzt und tue alles dafür, die Show heute Abend für euch spielen zu können!", schrieb sie.