Lena Meyer-Landrut: Fans sauer nach Konzertabsage! Aber ist sie ernstlich krank?

Die Sängerin wird in einer Klinik behandelt.

Wie geht es ihr wirklich? Sängerin Lena Meyer-Landrut hat wegen Bauch-und Nierenschmerzen ihren Auftritt in München kurzfristig absagen müssen.

Schmerzen

"Mir ging es tagsüber schon nicht so gut, und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden", schrieb die 33-Jährige am Samstag, 30.6. auf Instagram. Auch am Tag danach, am Sonntag kann sie nicht auftreten. Eigentlich wäre ein Konzert in Wangen (Allgäu) geplant gewesen.

Späte Durchsage

Nun sind die Fans enttäuscht bis verärgert. Denn der Auftritt am Samstag beim Münchner Tollwood-Festival wurde ganz kurzfristig abgesagt worden. Wie ein Konzertbesucher berichtete, warteten die Zuschauer auf den Auftritt der Musikerin und ihrer Band, als eine Durchsage darüber informierte, dass es etwas länger dauere, weil jemand zusammengebrochen sei.

Lena wäre - nach Auftritten der Sänger Tom Twers und Leony - der Hauptact des Abends gewesen.

Ausruhen

Mittlerweile mischen sich zum Ärger auch Sorgen hinzu. Vielleicht ist der Zustand der Sängerin ernster als gedacht? Bis zum 19. Juli hat die Sängerin nun Zeit sich zu erholen. Dann ist der nächste Gig - in Plauen - angesetzt.