Strom aus! Wiener Netze kämpfen gegen Blackout

Am Montagnachmittag stehen plötzlich Hunderte Haushalte in drei Wiener Bezirken ohne Strom da - die Wiener Netze sind drauf und dran, das Blackout möglichst rasch zu beheben.

Um 14:26 Uhr war plötzlich Schluss: Rund um den Margareten- und Wiedner Gürtel sowie in Teilen Favoritens gingen gleichzeitig die Lichter aus. Etliche Wohnungen, Geschäfte und Büros waren von einer Sekunde auf die andere ohne Energie: Fernseher, Kühlschränke, Ladegeräte - nichts ging mehr.

Warum es zu dem Ausfall kam, ist derzeit unklar - noch tappen die Wiener Netze im Dunkeln, sie arbeiten auf Hochtouren an der Behebung. Rund 90 Minuten soll es dauern, bis wieder alles läuft - für die Betroffenen eine gefühlte Ewigkeit.