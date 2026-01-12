„Die letzten Wochen sind ein Zittern“: Chiara Pisatis Angst um ihr Baby

Der Werbe-Star wird in wenigen Tagen Mama. Jetzt gab Chiara Pisati noch einmal ganz private Einblicke vor der Geburt ihres ersten Kindes.

Wochenlang war ihr Alltag von Infusionen, strenger Bettruhe und banger Ungewissheit geprägt. Doch im November meldete sich Werbestar Chiara Pisati (30) endlich mit den ersehnten guten Nachrichten zurück: Nach vielen Wochen im Spital durfte sie das Krankenhaus verlassen – und machte gleichzeitig ihr wohl größtes Glück öffentlich. Chiara Pisati ist schwanger.

Bereits im siebenten Monat teilte sie ihr Babyglück auf Instagram mit ihren Fans. Zu sehen: ein stolzer Babybauch, Ultraschallbilder in der Hand und Worte, die unter die Haut gehen. „Vor ein paar Wochen hat keiner mehr gedacht, dass ich mit dir zu zweit nach Hause kommen werde … aber ich habe immer schon ganz fest an Wunder geglaubt und kämpfe jeden Tag dafür, dich gesund in meinen Armen halten zu dürfen, mein Regenbogenbaby“, schrieb sie emotional zu den Bildern.





Voller Hoffnung, aber "angespannt"

Nun läuft der Countdown zur Geburt. Trotz der schwierigen Monate und der anhaltenden Anspannung ließ es sich Pisati nicht nehmen, gemeinsam mit ihren Liebsten noch eine Babyparty zu feiern. Die süßen Schnappschüsse teilte sie ebenfalls auf Instagram und zeigte damit, wie viel Halt ihr Familie und Freunde in dieser Zeit geben.

Ganz unbeschwert ist die Vorfreude allerdings noch nicht. Im Gespräch mit oe24 erklärte sie vor Kurzem offen: „Ich bin ziemlich angespannt … die letzten Wochen sind nochmal ein Zittern. Es gibt viele Risikofaktoren und solange ich das Baby nicht gesund in den Armen halte und ich das auch gesund überstehe, ist die Vorfreude noch etwas gedämpft.“

Liebe und Rückhalt

Aktuell scheint es Mutter und Baby jedoch soweit gut zu gehen. Die Hoffnung überwiegt – ebenso wie der Wunsch, dieses Kapitel bald mit einem gesunden Neuanfang abzuschließen. Wir drücken Chiara Pisati fest die Daumen und wünschen ihr nur das Beste, damit sie schon bald ihr kleines Wunder in den Armen halten und ihre eigene kleine Familie begrüßen darf.