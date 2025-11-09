Alles zu oe24VIP
Chiara Pisati und Lukas de Roode
© Nathalie Martens

Babyglück

Baby für Chiara Pisati: Das traurige Detail dieser Neuigkeit

09.11.25, 14:54
Teilen

Werbestar Chiara Pisati meldete sich mit fröhlichen Neuigkeiten zurück.

Infusionen, Bettruhe und Ungewissheit: Nach vielen Wochen im Spital und großem Bangen meldete sich Werbestar Chiara Pisati (30) nun mit schönen Neuigkeiten zurück.

Endlich durfte sie das Krankenhaus verlassen und konnte freudige Neuigkeiten verkünden. Sie ist nämlich schwanger.  Pisati ist im siebenten Monat  und teilt auf Instagram ihr Babyglück mit den Fans. "Vor ein paar Wochen hat keiner mehr gedacht, dass ich mit dir zu zweit nach Hause kommen werde.…aber ich habe immer schon ganz fest an Wunder geglaubt und kämpfe jeden Tag dafür dich gesund in meinen Armen halten zu dürfen, mein Regenbogenbaby", postete sie voller Stolz ihren Babybauch und hält Ultraschallfotos in der Hand.

Chiara Pisati hat schwere Tage hinter sich. 

Chiara Pisati hat schwere Tage hinter sich. 

© privat

Trauriges Detail

"Sie sagten, dass wir es nicht schaffen würden, aber sieh uns an - wir sind noch immer zusammen und stärker denn je", schrieb Pisati noch dazu. So schön die Neuigkeiten sind, so traurig ist ein Detail. Pisati schreibt von einem Regenbogenbaby. Das bedeutet, dass sie vor dieser Schwangerschaft ein Kind verloren hat.

Franz Josef Baur mit Chiara Pisati und Freund Lukas de Roode.

Franz Josef Baur mit Chiara Pisati und Freund Lukas de Roode.

© Harald Artner

Pisati ist seit 2023 mit ihrem Freund Lukas liiert und jetzt darf sich das Paar auf einen neuen Abschnitt im Leben freuen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

