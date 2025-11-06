Chiara Pisati im Babyglück: Werbe-Star ist schwanger!

Endlich gute Nachrichten vom XXXLutz-Werbestar: Chiara Pisata ist aus dem Spital entlassen und meldet sich mit Baby-News!

Es waren bange Wochen im Spital. Wochenlang lag Schauspielerin Chiara Pisati im Krankenhaus und teilte ihr Leid mit ihren Fans. Den Grund des langen Spitalsaufenthalts wollte sie aber nicht bekanntgegeben. Sie bekam jede Menge Infusionen und musste sogar ihren Geburtstag im Spital verbringen. Ihre Follower waren in großer Sorge um sie. Vor wenigen Tagen durfte sie dann endlich das Spital verlassen.

Jetzt verrät sie den Grund für die Zeit im Spital: Pisati ist im siebenten Monat schwanger! Auf Instagram teilt die ihr Babyglück mit den Fans. "Vor ein paar Wochen hat keiner mehr gedacht, dass ich mit dir zu zweit nach Hause kommen werde.…aber ich habe immer schon ganz fest an Wunder geglaubt und kämpfe jeden Tag dafür dich gesund in meinen Armen halten zu dürfen, mein Regenbogenbaby", postete sie voller Stolz ihren kleinen Babybauch.

"Sie sagten, dass wir es nicht schaffen würden, aber sieh uns an - wir sind noch immer zusammen und stärker denn je", schrieb Pisati noch. Auch oe24 gratuliert herzlich und wünscht Mutter und Kind vor allem Gesundheit.

Franz Josef Baur mit Chiara Pisati und Freund Lukas de Roode. © Harald Artner

Pisati ist seit 2023 mit ihrem Freund Lukas liiert und jetzt darf sich das Paar auch einen neuen Abschnitt im Leben freuen.