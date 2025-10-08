Bluttransfusionen! Chiara Pisati gibt ein Update aus dem Krankenhaus

Model und Schauspielerin Chiara Pisati postete ganz persönliche Eindrücke aus dem Krankenhaus auf Instagram - ihre Fans wünschen ihr weiterhin baldige Genesung.

Seit mehr als einem Monat liegt Chiara Pisati, bekannt als die sympathische „Ixi“ aus der XXXLutz-Werbung, im Krankenhaus. Ihren 30. Geburtstag musste sie bereits auf der Station verbringen – doch jetzt meldete sie sich auf Instagram mit einem ehrlichen, bewegenden und zugleich wichtigen Lebenszeichen zurück.

In mehreren Videos und Fotos zeigt sich Chiara sichtbar geschwächt, an Infusionen und medizinische Geräte angeschlossen. Doch anstatt zu klagen, richtet sie den Blick nach vorne – und nutzt ihre Reichweite, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, das ihr aktuell buchstäblich das Leben gerettet hat. „Ich möchte etwas sehr Persönliches teilen – und die Aufmerksamkeit hier für etwas wirklich Sinnvolles nützen“, schreibt Pisati in ihrem Posting.





Lebensrettende Maßnahmen

„Vor kurzem habe ich eine Blutkonserve bekommen. Diese Transfusion hat viel dazu beigetragen, dass sich mein Zustand deutlich verbessert hat. In so einem Moment wird einem bewusst, wie kostbar etwas ist, das man weder kaufen noch ersetzen kann – Blutspenden retten Leben.“ Mit eindringlichen Worten appelliert sie an ihre Follower, regelmäßig Blut zu spenden: „Wenn ihr gesund seid und die Möglichkeit habt, möchte ich euch daran erinnern: Bitte geht Blut spenden. Es dauert nur wenige Minuten, aber für einen Menschen kann es den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Danke an alle stillen Helden, die bereits regelmäßig spenden.“

Ihr ehrlicher Appell und der Einblick in ihren aktuellen Gesundheitszustand bewegen tausende Fans. In den Kommentaren sammeln sich Genesungswünsche, Dankesworte und viele Versprechen, selbst spenden zu gehen. Einige Follower fragen erneut nach: "Was hast du den?" - bislang schweigt Pisati jedoch dazu. Sie wolle in Zukunft aber über das Thema sprechen, da es mehr Aufmerksamkeit brauche.