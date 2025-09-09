Chiara Pisati gibt Krankenhaus-Update: "Ich muss jetzt psychisch stabil bleiben"

Die fesche Wienerin wurde von der Wiener Privatklinik ins AKH verlegt und meldet sich mit emotionalen Worten auf Instagram zurück.

Seit mehreren Wochen sorgt der Gesundheitszustand von Chiara Pisati für Spekulationen. Die Wienerin verbrachte lange Zeit in einer Privatklinik – sogar ihren 30. Geburtstag feierte sie dort, gemeinsam mit ihrer Mutter und umgeben von einem Meer aus Blumen.

Nun wandte sich Pisati in einer Instagram-Story direkt an ihre Follower und gab ein ehrliches Update. Sie bedankte sich für die große Anteilnahme und die vielen Genesungswünsche, machte aber gleichzeitig deutlich, dass der öffentliche Druck auf sie zunehme: „Ich merke, ihr macht euch Sorgen… und gleichzeitig bekomme ich aber auch einen Druck zu erzählen, was passiert ist. Nur bitte habt Verständnis, dass ich noch nicht darüber reden werde. Ich muss in dieser Phase jetzt psychisch stabil bleiben und Ruhe finden.“ Wie oe24 erfuhr, wurde sie mittlerweile ins AKH verlegt - dort wird weiterhin an ihrer Genesung gearbeitet.





Wichtig sei ihr, die Gerüchteküche zu beruhigen: „Es entstehen die wildesten Vermutungen – ich habe keine ernste Krankheit. Und das wirklich Gute an dieser schrecklichen Situation ist, dass ich weiß, es wird definitiv ein Ende haben.“

"Das gibt mir Kraft"

Auch wenn sie die Details noch nicht preisgeben möchte, versichert Pisati, dass es ihr „den Umständen entsprechend ganz gut“ gehe. Zum Abschluss dankte sie ihren Fans und Unterstützern: „Das gibt mir viel Kraft.“

Chiara Pisati meldet sich bei ihren Followern zurück und gibt ein emotionales Update © Instagram

Mit diesem emotionalen Statement zeigt sich die 30-Jährige zwar weiterhin zurückhaltend, doch gleichzeitig kämpferisch. Ihre Botschaft: Durchhalten, Ruhe bewahren – und auf ein baldiges Ende dieser schwierigen Zeit hoffen.