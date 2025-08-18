Große Sorge: Chiara Pisati verbringt ihren 30er im Krankenhaus

Der Werbestar wird den runden Geburtstag nicht etwa mit einer großen Party feiern, sondern im Bett.

In zwei Tagen erreicht Chiara Pisati, die vielen als die hübsche Ixi aus der XXXLutz-Werbung bekannt ist, einen besonderen Lebensmeilenstein: ihren 30. Geburtstag. Doch statt einer glamourösen Feier muss die Wienerin ihren runden Geburtstag im Krankenhaus verbringen.

Schon seit mehreren Tagen teilt Pisati Eindrücke aus einer Privatklinik, in der sie derzeit behandelt wird. Zeitweise ist sie sogar auf einen Rollstuhl angewiesen. „Ich werde jetzt hier aufgepäppelt. Leider werde ich auch meinen 30er hier verbringen“, erzählt sie im Gespräch mit oe24.

© Instagram

Vorerst keine Details

Über die genauen Umstände ihres Krankenhausaufenthalts möchte Pisati bisher keine Details verraten. Sie betont jedoch, dass es wichtig sei, mehr über das Thema zu sprechen, von dem sie betroffen ist. Derzeit sei es einfach noch zu früh. Ihr Zustand sei noch nicht ganz stabil. Daher bittet sie auch ihre Fans darum, jetzt ihre Privatsphäre zu achten.

© privat

Trotz des unerwarteten Turns lässt sich Chiara Pisati die Stimmung nicht verderben und zeigt sich optimistisch. Freunde und Fans senden bereits zahlreiche Genesungswünsche, während die Influencerin ihren besonderen Tag in etwas ruhigerer Atmosphäre verbringt – ganz ohne Partytrubel. Ihr Lebensgefährte Lukas, ihre Mama Patricia und die Familie sind für Chiara da.