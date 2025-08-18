Alles zu oe24VIP
Chiara Pisati im Krankenhaus
© privat/Getty Images

Werbe-Star

Große Sorge: Chiara Pisati verbringt ihren 30er im Krankenhaus

Von
18.08.25, 12:35
Teilen

Der Werbestar wird den runden Geburtstag nicht etwa mit einer großen Party feiern, sondern im Bett. 

In zwei Tagen erreicht Chiara Pisati, die vielen als die hübsche Ixi aus der XXXLutz-Werbung bekannt ist, einen besonderen Lebensmeilenstein: ihren 30. Geburtstag. Doch statt einer glamourösen Feier muss die Wienerin ihren runden Geburtstag im Krankenhaus verbringen.

Mehr lesen: 

Schon seit mehreren Tagen teilt Pisati Eindrücke aus einer Privatklinik, in der sie derzeit behandelt wird. Zeitweise ist sie sogar auf einen Rollstuhl angewiesen. „Ich  werde jetzt hier aufgepäppelt. Leider werde ich auch meinen 30er hier verbringen“, erzählt sie im Gespräch mit oe24.  

Pisati postete ihre Eindrücke auf Instagram.

Pisati postete ihre Eindrücke auf Instagram.

© Instagram

Vorerst keine Details

Über die genauen Umstände ihres Krankenhausaufenthalts möchte Pisati bisher keine Details verraten. Sie betont jedoch, dass es wichtig sei, mehr über das Thema zu sprechen, von dem sie betroffen ist. Derzeit sei es einfach noch zu früh. Ihr Zustand sei noch nicht ganz stabil. Daher bittet sie auch ihre Fans darum, jetzt ihre Privatsphäre zu achten.  

Chiara Pisati hat schwere Tage hinter sich. 

Chiara Pisati hat schwere Tage hinter sich. 

© privat

Trotz des unerwarteten Turns lässt sich Chiara Pisati die Stimmung nicht verderben und zeigt sich optimistisch. Freunde und Fans senden bereits zahlreiche Genesungswünsche, während die Influencerin ihren besonderen Tag in etwas ruhigerer Atmosphäre verbringt – ganz ohne Partytrubel. Ihr Lebensgefährte Lukas, ihre Mama Patricia und die Familie sind für Chiara da.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

