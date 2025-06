Alle Augen auf Franz Josef Baur und seine Kunst

Der Künstler lud zur Ausstellungseröffnung in die Pop-up-Galerie Helmut Grill & Guests. Zahlreiche Promis folgten seinem Ruf und staunten.

Wenn Blicke mehr sagen als Worte, dann wird daraus Kunst. Der Konzeptkünstler Franz Josef Baur lud am Mittwochabend zur Vernissage seiner neuen Werkserie „ALL EYES ON US“ in die Pop-up-Galerie S7 – Grill & Guests in der Seilerstätte 7, mitten im ersten Bezirk. Die Atmosphäre: ausgelassen, inspiriert, dicht an Menschen und Bedeutung.

Mehr lesen:

Im Mittelpunkt standen intensive Porträts, keramische Objekte und fragmentierte Augen-Kompositionen, die den Besuchern mehr als nur einen flüchtigen Blick abverlangen. Baur setzt sich in seiner neuen Serie mit der allgegenwärtigen Macht des Blicks auseinander – und stellt dabei die Frage: Wer sieht wen? Und was sehen wir wirklich?

Ein Abend voller Kunst – und Künstlichkeit

Ein besonderes Highlight des Abends war die Kunstperformance der Wiener Ballettsolistin Rebecca Horner, die als lebendige Skulptur durch den Raum schwebte – regungslos, beobachtend, beobachtet. Ihr Auftritt verschmolz eindrucksvoll mit der Rauminstallation und machte die Grenzen zwischen Körper, Objekt und Bedeutung spürbar.

Chiara Pisati mit ihrem Freund Lukas © Andreas Tischler

Begleitet wurde die Performance von einem eigens komponierten Soundtrack der deutschen Musikerin Alexa Feser, der subtil zwischen Melancholie und Neugier pendelte. Für starke visuelle Akzente sorgte Hilde van Mas, die als offizielle Fotografin des Abends Blicke einfing, während sie selbst von vielen beobachtet wurde.

Andie Gabauer, Franz Josef Baur und Cesár Sampson © Andreas Tischler

Liebe auf den zweiten Blick

Viele der gezeigten Werke wirken wie Spiegel: irritierend, fordernd, tief. Wer sich die Zeit nahm, entdeckte unter der glatten Oberfläche vielschichtige Ebenen – zwischen Verletzlichkeit und Selbstbehauptung, zwischen Betrachtung und Selbstreflexion.

Franz Josef Baur zeigte "All Eyes On Us" © Andreas Tischler

"Die Menschheit braucht Liebe – tonnenweise. In einer Welt die leider - viel zu oft - von Vorurteilen, Filtern und dadurch entstehenden falschen Erwartungen geprägt ist, wünsche ich mir Empathie. Deshalb geht es in ALL EYES ON US nicht um den schnellen Blick, sondern um den zweiten. Den, der wirklich sieht. Der hinterfragt. Der verbindet. Lasst uns menschlich bleiben – und einander mit offenen Augen und offenem Herzen begegnen."

Helmut Grill und Alex Kiessling © Andreas Tischler

Kunst trifft Gesellschaft

Zu den Gästen des Abends zählten neben Moderatorin Martina Kaiser auch Ex-Skirennläuferin Lizz Görgl

, Sänger Andie Gabauer, Künstlerkollege Alex Kiessling

sowie Werbegesicht Chiara Pisati

. Gemeinsam ließ man den Abend beim gemeinsamen Dinner im Artner ausklingen – mit Gesprächen über Kunst, Leben und die Frage, wie viel Sichtbarkeit ein Mensch heute überhaupt noch ertragen kann.