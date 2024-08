BMW crashte in Kapelle: Beifahrer (17) starb

Einen weiteren tödlichen Unfall gab es am Mittwochnachmittag auf der B26 bei St. Egyden.

Insgesamt drei Menschen starben auf niederösterreichischen Straßen in Autos am Mittwoch. Auch ein 17-jähriger BMW-Beifahrer überlebte einen Frontal-Crash mit einer Kapelle nicht. Der mit drei Insassen besetzte Wagen, der Lenker ein 21-jähriger Rumäne, kam vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße bei St. Egyden von der Fahrbahn ab, schleuderte rund 200 Meter das Bankett entlang und krachte frontal in die Johanneskapelle vor Ort.

© EINSATZDOKU ×

© EINSATZDOKU

Mehrere Feuerwehren aus der Region mussten zu dem Einsatzort. Bei dem Unfall wurde der 17-jährige Beifahrer, ebenfalls ein Rumäne, im Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte versuchten mittels Hydraulischen Rettungsgerät ihn zu befreien. Der Teenager verstarb noch vor Ort.

Der Lenker und ein weiterer Beifahrer, der auch 17 Jahre alt ist, wurden leicht verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Enorme Hitze bei Einsatz

Neben der psychischen Belastung machte den Helfern auch die brütende Hitze über 30 Grad zu Schaffen. Für die Unfallaufnahme wurde eine Polizeidrohne eingesetzt. Erst nach der Freigabe durch die Polizei konnte die Bergung des Fahrzeuges beginnen. Ein Kran wurde dafür angefordert. Nach rund 2,5 Stunden war der Einsatz beendet.