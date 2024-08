Biker kracht gegen Strommasten – 28-Jähriger tot

Ein Kärntner Motorradfahrer geriet auf der Hebalmstraße in Klosterwinkel in Deutschlandsberg auf das Bankett, dann in eine Regenabflussrinne und prallte schließlich gegen einen Strommasten.

Steiermark. Am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr kam es auf der Landstraße L606 in Deutschlandsberg zu einem tödlichen Motorradunfall. Ein 28-jähriger Kärntner fuhr mit seinem Motorrad von Deutschlandsberg in Richtung Kärnten. Aus derzeit ungeklärter Ursache verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er geriet auf das Bankett, dann in eine Regenabflussrinne und prallte gegen einen Strommasten.

Am Unfallort verstorben

Ein Zeuge leistete Erste-Hilfe-Maßnahmen und reanimierte den Verunglückten. Diese Maßnahmen wurden von den alarmierten Einsatzkräften (Rettung, Rettungshubschrauber C12, Feuerwehr Kloster, zwei Polizeistreifen) ergebnislos fortgesetzt. Der Mann verstarb am Unfallort, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Zweiter tödlicher Verkehrsunfall in dieser Woche

Bei dem tödlich verunglückten 28-Jährigen Kärntner handelt es sich um das zweite tödliche Motorradunfallopfer in der Steiermark in dieser Woche. Erst am Abend des 29. Juli 2024 kam ein 24-Jähriger Leibnitzer mit seinem Motorrad im Bezirk Leibnitz ums Leben. Aktuell beklagt die steirische Unfallstatistik 37 Verkehrstote. Die Zahlen bewegen sich am Niveau der Jahre 2022 (43) und 2023 (37).