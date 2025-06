Barbara Karlich wird jetzt Musical-Star

Was macht Barbara Karlich jetzt, wo ihre bereits voraufgezeichneten Sendungen im ORF ausgestrahlt werden? Wie die Moderatorin mit ihrer Sendepause umgeht, ist jetzt bekannt geworden.

Ab September wird Barbara Karlich im Musical Die Märchenprinzen zu sehen sein – und zwar in Mödling. Laut Kleiner Zeitung übernimmt sie dort die Rolle der Single-Frau Marie Hummel. Derzeit zeigt der ORF bereits aufgezeichnete Folgen ihrer Nachmittagstalkshow, während mit Karlich über künftige Aufgaben im Sender gesprochen wird.

ORF spricht von neuer Projektplanung

Der ORF wird in der Kleinen Zeitung mit den Worten zitiert: „Zukünftige Angebote werden derzeit gemeinsam mit der Karlich-Redaktion evaluiert und entwickelt.“ Konkrete Formate oder Termine wurden bisher nicht genannt.

Karlich sammelte bereits Bühnenerfahrung

Für Karlich ist die Musicalbühne kein Neuland. Die Kleine Zeitung erinnert an ihre bisherigen Rollen, etwa als Buhlschaft im Jedermann – unter anderem in Parndorf, Berndorf, Bromberg und Pitten. Auch in der burgenländischen Krimi-Verfilmung Zuagroast war sie bereits als Schauspielerin zu sehen.