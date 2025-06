Terror-Alarm: Jetzt muss Bezos Hochzeit umplanen!

Neben Bürgerprotesten trübt auch Terror-Alarm die Hochzeit des US-Magnaten Jeff Bezos und seiner Verlobten Lauren Sanchez.

Wegen der internationalen Spannungen sind die Sicherheitsvorkehrungen in Venedig verschärft worden. Die Sorgen vor Anschlägen haben Bezos und seine Partnerin dazu veranlasst, Venedig nun nicht an Bord ihrer Luxusjacht "Koru" zu erreichen und dort während der dreitägigen Hochzeitsfeierlichkeiten auch zu übernachten.

Das Paar soll aus Sicherheitsgründen während der von Donnerstag bis Samstag dauernden Feiern in einem Hotel logieren. Die große Party wird am Samstag im Bereich des Arsenale stattfinden, einer großen ehemaligen Schiffswerft, die leichter zu kontrollieren ist, und nicht mehr wie ursprünglich geplant im Nobelpalast "Scuola della Misericordia". Dieser Wechsel wird als Erfolg der "No Bezos"-Aktivisten bewertet, die mit Protesten vor dem Palast gedroht hatten.

Erste Mega-Jachten in Privatjets in Venedig eingetroffen

Mega-Jachten und Privatjets sind inzwischen am Dienstag in Venedig eingetroffen, darunter das 60 Meter lange und 70 Millionen Dollar teure Schiff "Arience" des Fondsmanagers und Philanthropen Bill Miller. Auch die 122 Meter lange Jacht "Kismet" des pakistanischen Milliardärs Shahid "Shad" Khan gehörten zu den Schiffen, die am Dienstag in der Lagunenstadt anlegten. Die Jacht von Khan, dem der Premier-League-Fußballverein Fulham und das NFL-Team Jackonsville Jaguars gehören, ist eines der wenigen Boote der Welt mit einem Kryotherapieraum.

Angesichts der hohen Sicherheitsvorkehrungen rund um die prunkvollste Hochzeit des Jahres hielten sich die Verantwortlichen des Marco-Polo-Flughafens von Venedig bedeckt, was die Ankunft der vielen Privatjets angeht, die dort bereits gelandet sind. Unter den Namen auf der rund 200 Personen umfassenden Gästeliste für die Bezos-Sanchez-Hochzeit zählen Promis wie Oprah Winfrey, Mick Jagger und Leonardo DiCaprio sowie Katy Perry. Weitere Gäste sind Bill Gates und Donald Trumps Tochter Ivanka, die am Montagabend in Modena eintraf.

Hochzeit wird in Rom zum Politikum

Inzwischen wird die Hochzeit auch zum Politikum. Die italienischen Oppositionsparteien Fünf Sterne und die Grünen haben Innenminister Matteo Piantedosi zu einem Bericht im Parlament über die Hochzeitsfeiern in Venedig aufgerufen. In der Lagunenstadt müsse das Demonstrationsrecht garantiert werden, betonten Parlamentarier der beiden Oppositionsparteien.

Venedig sei eine Stadt, "die für ein zügelloses Fest des Luxus gekauft wurde, das die Bewegungsfreiheit der Bürger einschränkt", hieß es. Es dürfe nicht zu einem Vergnügungspark für die Superreichen der Welt werden, kritisierte der Abgeordnete der Grünen Angelo Bonelli im Plenarsaal des Parlaments.

Dutzende Privatjets nehmen Kurs auf Venedig

Über 80 Privatjets aus Los Angeles, New York, London und Dubai werden auf dem Flughafen "Marco Polo" landen, um die prominenten Gäste zur "Hochzeit des Jahres" nach Venedig zu geleiten. Mehr als 250 Stars werden vom 26. bis zum 28. Juni zu den Feierlichkeiten erwartet.

Ein Aufgebot wie bei den Oscars steht offenbar bevor: Zu den geladenen Gästen zählen laut Gerüchten Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Robert Pattinson, Orlando Bloom, Diane von Fürstenberg und Barbra Streisand. Lady Gaga könnte bei der Gala am 28. Juni singen. Auch Eva Longoria und Kris Jenner stehen auf der Gästeliste, Katy Perrys Teilnahme schien hingegen noch in der Schwebe.