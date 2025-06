Die Hochzeitsfeierlichkeiten haben bereits begonnen!

Protzig, protziger, Bezos! In wenigen Tagen wird die Mega-Hochzeit zwischen Amazon-Milliardär Jeff Bezos und seiner Verlobten, der Journalistin und Unternehmerin Lauren Sánchez in Venedig stattfinden.

Nicht für alle ein Grund zur Freude - die Feierlichkeiten werden im Vorfeld von deutlichen Protesten gegen dieses Mega-Event überschattet. Denn, wenn Geld keine Rolle spielt, dann scheint es so, als gehe Bezos davon aus, sich die ganze Lagunenstadt kaufen zu können, alles so zu gestalten, wie er wolle und keine Rücksicht zu nehmen.

Unerwünschtes Paar

Dieses rüpelige Verhalten stößt auf Widerstand. An vielen Stellen in Venedig sind seit Tagen Plakate zu sehen, die eines signalisieren: Bezos ist unerwünscht.

Megaparty

Und der? Interessiert sich freilich nicht für die Kritik. Ganz im Gegenteil. Die Festivitäten sind im Gange, derzeit feiern Lauren und Jeff ausgelassen auf den Mega-Luxus-Jachten "Koru"( kostete rund 500 Mille) und "Abeona" (75 Mille) in der Nähe der Insel Cres, vor der kroatischen Küste. Und dort machen sie, was ihnen gefällt: Zum Geburtstag von Laurens Sohn Evan gab es eine wilde Schaumparty, die so heftig und laut war, dass die Polizei anrückte um zu fragen, ob alles in Ordnung sei.

Bammel vor Venedig

Die zwei übertreiben es oft, machen, was sie wollen. Bleibt abzuwarten, wie die Hochzeit in Venedig wird.