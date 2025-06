250 VIPs, Proteste & Millionen-Luxus: So pompös heiratet Jeff Bezos

Am 26. Juni verwandelt sich die Lagunenstadt in eine märchenhafte Hochzeitskulisse. Jeff Bezos und Lauren Sanchez haben ein abwechslungsreiches Programm erstellt.

Wenn Venedig im Glanz von Stars, Luxusyachten und Champagner erstrahlt, ist klar: Es steht ein Megaevent bevor. Vom 26. bis 28. Juni 2025 feiern Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und seine Verlobte Lauren Sánchez (55) ihre Hochzeit in der Lagunenstadt – und das mit allem, was Rang und Namen hat.

Trauung in historischem Palast

Die Zeremonie selbst soll in der ehrwürdigen Scuola Grande della Misericordia stattfinden – einem Renaissance-Prachtbau aus dem 16. Jahrhundert, der für solche Anlässe wie geschaffen scheint. Über drei Tage hinweg ist ein hochkarätiges Programm geplant, bei dem kein Aufwand gescheut wird.

Prominenz unter sich

Rund 250 geladene Gäste sollen in Venedig erwartet werden – ein Stelldichein internationaler A-Prominenz. Auf der Gästeliste stehen laut Berichten unter anderem:

Oprah Winfrey

Leonardo DiCaprio

Katy Perry

Eva Longoria

Mick Jagger

Ivanka Trump

Bill Gates

Kim Kardashian

Diese werden mit Luxus-Wassertaxis direkt zu den Eventlocations gebracht – oder an Bord von Bezos’ eindrucksvoller Segelyacht „Koru“ empfangen, die bereits vor Venedigs Küste gesichtet wurde.

Gastgeschenke der Extraklasse

Ganz im Stil des Brautpaares wird auch bei den Gastgeschenken geklotzt: Jeder Gast erhält ein handverlesenes Goodie-Bag, das unter anderem edle Murano-Glaskunst vom venezianischen Atelier Laguna B sowie traditionelle Gebäckspezialitäten wie „Zaletti“ und „Bussolà“ aus der Konditorei Rosa Salva enthält. Produziert wurden davon exakt 200 Stück, exklusiv für dieses Ereignis.

Luxus mit gutem Zweck

Statt teurer Hochzeitsgeschenke hat das Paar seine Gäste dazu aufgerufen, für den Erhalt Venedigs zu spenden. Die Mittel sollen lokalen Initiativen wie Venetian Heritage zugutekommen, die sich für den Schutz des kulturellen Erbes einsetzen. Eine Geste, die bei vielen gut ankommt – aber nicht bei allen.

Proteste gegen den Glamour

Unter dem Slogan „No space for Bezos“ formiert sich in Venedig Widerstand gegen die Hochzeit. Bürgerinitiativen protestieren gegen den exzessiven Aufwand, die Umwelteinflüsse der Privatjets und die zunehmende Kommerzialisierung der Stadt. Geplant sind Banneraktionen, Bootsdemonstrationen und Protestmärsche rund um die Trauungslocation.

Der Bürgermeister Luigi Brugnaro sieht das anders: „Bezos verdient es, mit offenen Armen empfangen zu werden.“ Auch der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, spricht sich klar für das Event aus und verweist auf den wirtschaftlichen Nutzen für Stadt und Region.

Fazit

Was als Liebesgeschichte begann, endet nun in einer der wohl aufsehenerregendsten Hochzeiten des Jahrzehnts. Zwischen Lagunenromantik, High Society und Bürgerprotest zeigt sich Venedig dieser Tage einmal mehr als Bühne der Gegensätze – und als Stadt, in der selbst eine Multimilliardärs-Hochzeit politisches Gewicht bekommt.