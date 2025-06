Milliardär Jeff Bezos sammelt vor Hochzeit mit Lauren Sanchez Spenden

Ende Juni findet in Venedig die Hochzeit des Jahres statt. Es werden zahlreiche Stars in der Lagunenstadt erwartet. Vorab fordert Bezos Spenden.

Während Bürgerverbände in Venedig weitere Proteste gegen die Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Lebensgefährtin Lauren Sanchez Ende Juni planen, will sich der US-Magnat aktiv für die Lagunenstadt einsetzen. So bat das Paar die Hochzeitsgäste statt Geschenke um Spenden für den Erhalt Venedigs. 250 Promis werden zu den Feiern rund um die Trauung von 26. bis 28. Juni erwartet.

Toto Bergamo Rossi, Direktor von "Venetian Heritage" (VH), ein internationales Komitee zur Rettung Venedigs, begrüßte die prunkvolle Hochzeit, die die Lagunenstadt drei Tage lang im Bann halten wird. "250 Hochzeitsgäste sind für Venedig keine Tragödie. Sie werden der Stadt Einnahmen bescheren. Außerdem hat das Paar die Gäste um einen Beitrag zur Rettung Venedigs gebeten", betonte Bergamo Rossi im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Donnerstagsausgabe).

Kritik an Protesten gegen Hochzeit

Die Demos gegen Bezos ́ Hochzeit seien de facto ein Protest gegen den venezianischen Bürgermeister Luigi Brugnaro und gegen seine Stadtverwaltung. "Es handelt sich um leere Proteste, die zu nichts führen", kritisierte der 57-jährige Adelige.

Die Proteste lösten auch Kritik von Luca Zaia aus, Präsident der Region Venetien, zu der Venedig gehört. "Das Transparent mit dem durchgestrichenen Namen von Jeff Bezos auf dem Glockenturm der Insel San Giorgio und auf der Rialto-Brücke vermittelt ein Bild von Venedig, das man nicht akzeptieren kann. Venedig ist eine kosmopolitische und offene Stadt", so Zaia laut Medienangaben.





"Natürlich verdient Venedig einen geregelten Tourismus. Es gibt Tage mit Spitzen von 150.000 Besuchern - aber dank moderner Technologien, in einer Stadt mit nur drei Zugangspunkten, können wir die Besucherströme lenken. Diese dürfen jedoch ganz sicher nicht nach sozialem Status gesteuert werden. Aber ehrlich gesagt scheint mir diese Protestaktion rein ideologisch motiviert", so Zaia. In Venedig habe es bereits viele hochkarätige Hochzeiten gegeben.

Bürgermeister sieht "Ehre für die Stadt"

Bürgermeister Luigi Brugnaro sieht in der Hochzeit von Jeff Bezos eine "Ehre für die Stadt". Venedig, so betont er, habe bereits Veranstaltungen von weitaus größerem Ausmaß gemeistert. Zudem werde die Hochzeit dem Ort Millionen an Einnahmen bescheren.





Mit der Hochzeit in Venedig wandelt Bezos auf den Spuren von George Clooney und Amal Alamuddin. Die beiden gaben sich 2014 in Venedig das Ja-Wort. Die Traumhochzeit in einem Luxushotel verzückte die Lagunenstadt, die den Glanz vergangener Tage erlebte. Filmstars, Starsänger und Topmodels strömten damals zur "Hochzeit des Jahrhunderts" nach Venedig, wie die italienische Presse die Trauzeremonie des Hollywood-Beaus Clooney mit der Menschenrechtsanwältin mit Oxford-Diplom bezeichnete. Für die Super-Hochzeit kamen die Schauspieler Matt Damon, Bill Murray, Robert De Niro und das Supermodel Cindy Crawford nach Venedig. Auch die Modejournalistin Anna Wintour war Gast bei der Hochzeit, über die ihr Modemagazin Vogue exklusiv berichtete.