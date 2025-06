Alle Details zum (noch geheimen) Hochzeitskleid von Lauren Sánchez

In wenigen Tagen heiratet Amazon-Mogul Jeff Bezos (61) seine Lauren Sánchez (55). Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche – rund um die Gästeliste, die Sicherheitsmaßnahmen und natürlich das Hochzeitskleid.

Es ist DAS Society-Spektakel des Sommers: Wenn Lauren Sánchez und Jeff Bezos sich Ende Juni in Venedig das Jawort geben, wird die ganze Welt zusehen. Ganze Inselbereiche der Lagunenstadt sollen für das Mega-Event gesperrt werden, während Bezos’ 127-Meter-Yacht „Koru“ als schwimmende Festkulisse dient. Die Gästeliste bleibt bis zum Schluss geheim – aber von Katy Perry über George Clooney bis hin zu Ivanka Trump wird alles erwartet, was in der Promiwelt Rang und Namen hat.

Doch während Venedig sich herausputzt, sind Sánchez, Bezos und ihre Gäste schon fast auffällig still – besonders wenn es um Informationen zum Kleid aller Kleider geht. Doch erste Hinweise deuten darauf hin: Diese Hochzeit wird auch modisch alles andere als zurückhaltend.

Der Countdown zur Hochzeit des Jahres läuft: Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sánchez haben ihr Hochzeitsdatum bestätigt © Getty Images

Der große Couture-Countdown: Wer darf Lauren Sánchez einkleiden?

Fest steht: Das finale Hochzeitskleid ist bislang ein streng gehütetes Geheimnis – noch kein Designer hat sich offiziell dazu geäußert, kein einziges Bild ist an die Öffentlichkeit gelangt. Und doch brodelt die Gerüchteküche: Gleich mehrere Haute-Couture-Größen sind im Rennen – mit Oscar de la Renta als klarer Favorit.

Denn wie das Magazin „People“ berichtet, soll keine Geringere als Vogue-Chefin Anna Wintour persönlich in die Kleiderwahl der Braut involviert sein. De la Renta zählt nicht nur zu ihren erklärten Lieblingsdesignern – laut Insidern soll sie Lauren Sánchez das Traditionshaus sogar aktiv ans Herz gelegt haben. Auch Sánchez selbst zeigt sich seit Jahren begeistert von dessen Stil. Zur Vanity-Fair-Oscar-Party erschien sie in einem weißen, trägerlosen Federkleid des Labels – ein Auftritt, der schon fast wie eine modische Generalprobe fürs Jawort wirkte.

Hochzeitskleid auf dem roten Teppich: Lauren Sánchez bei der Oscar-After-Party – das trägerlose Oscar-de-la-Renta-Kleid mit Federn ließ bereits Braut-Vibes aufkommen © Getty Images

Aber damit nicht genug: Im März wurden Sánchez und Bezos bei einer Anprobe im Mailänder Dolce & Gabbana Flagship-Store gesichtet – samt neugieriger Paparazzi vor der Tür. Ein deutliches Zeichen dafür, dass auch das italienische Duo im Rennen liegt. Besonders dann, wenn Sánchez – wie viele in der Branche vermuten – nicht nur ein Kleid tragen wird, sondern gleich mehrere.

Die Luxusmarke ist bekannt dafür, Bräute persönlich nach Mailand einzuladen – so lief es bereits für Kourtney Kardashians Hochzeit und weiteren prominenten Kundinnen. Für eine Hochzeit dieser Größenordnung wären also gleich mehrere exklusive Anproben durchaus denkbar.

Geheime Anprobe in Mailand: Paparazzi erwischen Sánchez und Bezos beim Besuch im Dolce-&-Gabbana-Store © Getty Images

Brautkleid(er) mit Millionenbudget: Das dürfen wir erwarten

Sánchez' Stil ist klar: es wird freizügig, figurbetont und heiß! Ihre Looks sind bis ins kleinste Detail inszeniert. Experten rechnen mit einem Mermaid-Schnitt, luxuriösen Stoffen, strukturierten Korsagen und aufwändigen Applikationen – etwa Spitzen- oder Federdetails, wie sie auf ihren bisherigen Red-Carpet-Looks immer wieder auftauchten.

In Interviews nannte sie Christian Dior, Valentino und Dolce & Gabbana als ihre absoluten Lieblingshäuser. Und sie hat mehrfach bewiesen, dass sie sich modisch in dieser Luxus-Liga mehr als wohlfühlt.

Ob in Schwarz, Spitze oder Mermaid-Silhouette – Lauren Sánchez beweist regelmäßig, dass sie weiß, wie man große Auftritte inszeniert © Getty Images

Doch bei einem einzigen Kleid wird es wohl kaum bleiben. Sánchez, die bereits zu ihrer Bachelorette-Party in einem weißen Kirschblüten-Zweiteiler von Oscar de la Renta erschien, setzt gerne auf aufsehenerregende Auftritte – und das nicht nur einmal. Es gilt als wahrscheinlich, dass sie für die unterschiedlichen Programmpunkte – von der Trauung über den Empfang an Bord der Yacht bis hin zur rauschenden Party – mehrere Couture-Looks einplanen lässt. Preispunkt der Outfits? Vermutlich jenseits der 6-stelligen Dollargrenze.

Was (und wie viel) auch immer am Ende gewählt wird – diese Hochzeit wird ein modisches Weltereignis. Venedig steht schon bereit – und wir zählen gespannt die Minuten!