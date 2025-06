Sicherheitsalarm bei Bezos-Hochzeit in Venedig – Superjacht bleibt draußen, Party verlegt

Der Milliardär muss seine Pläne wegen des Nahost-Konflikts adaptieren. Sogar die Party am Samstag soll verlegt werden. Heute kommen bereits die ersten Gäste an.

Der Nahost-Konflikt wirft nun auch Schatten auf eine der schillerndsten Promi-Hochzeiten des Jahres: Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und seine Verlobte, Ex-TV-Moderatorin Lauren Sánchez (55), mussten kurzfristig das Programm ihrer Luxus-Hochzeit in der Lagunenstadt Venedig ändern – aus Sicherheitsgründen.

Eigentlich hätte die große Abschlussfeier im prunkvollen Saal der Scuola Grande della Misericordia steigen sollen. Doch die italienischen Behörden rieten ab: zu exponiert, zu schwer zu schützen. Stattdessen wird nun auf ein altes Werftgelände im Arsenale-Viertel ausgewichen – leichter abzusichern, besser zu kontrollieren. Auch Bezos’ Superjacht „Koru“, ein schwimmender Luxuspalast, bleibt laut italienischen Medien vorerst vor der kroatischen Küste.

Scharfschützen, Drohnen, Sicherheitsstufe Rot

Der Präfekt von Venedig, Darco Pellos, bestätigt gegenüber La Repubblica: „Die Alarmstufen wurden wegen der internationalen Lage erhöht.“ Private Großveranstaltungen mit hochkarätigen Gästen würden daher mit „geeignetem Gerät“ überwacht – darunter bruchsichere Barrieren, Drohnenflüge und Scharfschützen auf Dächern.

Auslöser für die verschärften Maßnahmen ist die angespannte Lage im Nahen Osten – insbesondere im Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Die italienischen Behörden befürchten, dass hochkarätige Events wie jenes von Bezos zum Sicherheitsrisiko werden könnten.





Bezos bucht 7-Sterne-Hotel – Stars landen im Privatjet

An Prunk mangelt es trotzdem nicht: Bezos hat ein ganzes 7-Sterne-Hotel in Venedig für seine Gäste gemietet. Rund 200 VIPs werden erwartet – von Hollywood-Stars bis hin zu Tech-Milliardären. Erste Privatjets sind bereits gelandet. Laut Corriere della Sera sollen unter anderem Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Bill Gates und Google-Ex-Chef Eric Schmidt anreisen. Auch George Clooney, Leonardo DiCaprio und Ivanka Trump stehen auf der Gästeliste. Der genaue Ablauf der Zeremonie wird streng geheim gehalten – die Hochzeit selbst dürfte am Freitag stattfinden.

Greenpeace protestiert auf dem Markusplatz

Der Glamour zieht aber nicht nur Fans an – Proteste lassen nicht auf sich warten. Aktivist:innen der Umweltschutzorganisation Greenpeace entrollten am Markusplatz ein Banner mit Bezos’ Gesicht und der Aufschrift: „If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax“ („Wenn du Venedig für deine Hochzeit mieten kannst, kannst du auch mehr Steuern zahlen“).

© Getty Images

Mehrere Gruppen kündigten bereits Störaktionen an – nicht gegen die Ehe, sondern gegen die soziale Schieflage, die der Milliardär mit seinem Auftritt in der weltberühmten Lagunenstadt symbolisiere.