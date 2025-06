Bezos & Sanchez: Geheimes Hochzeitsdatum enthüllt!

Der Countdown zur Hochzeit des Jahres läuft: Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sánchez haben ihr Hochzeitsdatum bestätigt – und sorgen schon im Vorfeld für Schlagzeilen. Bevor sich das Power-Paar in Venedig das Jawort gibt, wurde auf der Luxusjacht „Koru“ ausgelassen gefeiert

Wie das US-Promi-Portal TMZ berichtet, fand am 22. Juni 2025 auf hoher See eine exklusive Schaumparty statt – an Bord der Superjacht des Multimilliardärs. Anlass war der 19. Geburtstag von Laurens Sohn Evan, doch schnell wurde klar: Auch das Brautpaar selbst ließ es krachen. In Bademode, mit Hüten und über und über mit Schaum bedeckt, genossen Bezos und Sánchez die letzten Tage vor dem großen Schritt in die Ehe. Die Bilder der Feier gingen weltweit viral.

Bereits am 24. Juni 2025 soll es in Venedig mit den Hochzeitsfeierlichkeiten losgehen – ungeachtet heftiger Kritik. Viele Venezianer wehren sich gegen das Mega-Event, das die Altstadt zusätzlich belasten dürfte. Laut Medienberichten sollen fünf Luxushotels vollständig gebucht, alle Wassertaxis reserviert und sogar die Insel San Giorgio Maggiore exklusiv übernommen worden sein. Die Kosten? Schätzungen zufolge mehrere Millionen Dollar.

Lauren Sanchez und Jeff Bezos © Getty

Die Beziehung zwischen dem Amazon-Boss und der früheren TV-Moderatorin sorgt seit Jahren für Gesprächsstoff. Im Mai 2023 hatten sie ihre Verlobung öffentlich gemacht. Für beide ist es die zweite Ehe: Bezos war bis 2019 mit MacKenzie Scott, Mutter seiner vier Kinder, verheiratet. Sánchez hat drei Kinder aus früheren Beziehungen, darunter zwei mit dem Hollywood-Agenten Patrick Whitesell, von dem sie 2019 geschieden wurde.