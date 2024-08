Das ist der Kranz von Simone an ihren Ehemann.

Knapp mehr als 70 Tage waren Simone und Richard Lugner verheiratete.

Rote Rosen zum Abschied

Die schönen, lustigen Bilder ihrer Hochzeit Anfang Juni sind noch frisch in unserer Erinnerung, als der Baumeister am 12. August stirbt. Am 31.8. folgte das Begräbnis. Von "Bienchen" Simone, seiner letzten Ehefrau gab es einen romantischen Kranz.

© Tischler

Ein Herz aus roten und weißen Rosen als letzter Gruß an ihren Ehemann. Auf der Schleife zu lesen: "Was bleibt ist deine Liebe, deine Jahre voller Leben und das Leuchten in den Augen aller, die von dir erzählen."

Simone, Richard und Alexander Lugner © Tischler ×

Auch musikalisch hat Somone etwas vorbereitet. Sie hat einge Stellen des Lady Di Trauersongs "Candle in the WInd" umgetextet.