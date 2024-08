× Lugner-Begräbnis: Die geheimen Ehrengäste

Politik, Wirtschaft und Society nimmt morgen Abschied - oe24 hat die geheime Gästeliste

Klar, Norbert Hofer, Edith Leyrer und Dennis Jale werden am Samstag (31. August) unter Richard Lugners Trauergästen sein. Sie alle werden neben Dompfarrer Toni Faber zu den Ehrengästen sprechen oder für diese singen. 350 Gäste passen laut Faber in den vorderen Bereich des Doms. Hinten sei noch einmal Patz für 1.000. Doch wer ist die illustre Runde, die einen Platz in den ersten Reihen bekommt?

Mehr lesen:

Politik, Wirtschaft und Society

Neben der Familie rund um Jacqueline und Witwe Simone Lugner, werden auch zahlreiche Politiker, sowie Wirtschaftstreibende und Freunde aus der Gesellschaft Abschied nehmen. Ministerin Susanne Raab kommt in Vertretung für Bundeskanzler Karl Nehammer, Ursula Stenzel, Johann Gudenus und Peter Westenthaler wollen auf jeden Fall dabei sein. Der einstige Billa-Manager Veit Schalle und Glücksspiel-Unternehmer Peter Zanoni sagen ihrem langjährigen Freund ebenso "Lebewohl".

© Monika Fellner ×

Artur & Kristina Worseg.

© Andreas Tischler ×

VIPs auf der Trauerbank

Aus der Society werden selbstverständlich Artur und Kristina Worseg im Stephansdom und bei den privaten Feierlichkeiten dabei sein. Star-Astrologion Gerda Rogers hat ebenso eine, der elitären Einladungen bekommen.