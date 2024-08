Mausi Lugner verrät: DIESE Zahl bestimmt Lugners Begräbnis

Der Baumeister tritt am Samstag seine letzte Reise an. Was seine Hochzeit mit Mausi damit zu tun hat, verrät sie im Gespräch mit oe24

Zahlenmythologie und Sternenkunde - Richard Lugner war ein großer Fan von Star-Astrologin Gerda Rogers. Auch seine Ex-Frau "Mausi" Lugner war überzeugt davon, dass Numerologie eine tiefere Bedeutung hat. Davon wird gar das Begräbnis des Baumeisters bestimmt. Wie genau, verrät Christina im Gespräch mit oe24.

Mausi Lugner: "Unsere Glückszahl"

"Richard und ich haben einander am 26.07.1990 kennengelernt. 26 bedeutet zweimal 13. Das war von da an unsere Glückszahl. Verlobt haben wir uns am 13.12.1990. Unsere Hochzeit fand am 13.07.1991 um exakt 13.13 Uhr statt. Daher wird auch das Begräbnis um genau diese Uhrzeit stattfinden". Gemeint ist natürlich die private Zeremonie im Kreise von 200 engen Vertrauten.





"Candle in the Wind" aus Simones Feder

Auch Richard Lugners letzte Gattin Simone leistete ihren Beitrag zum Begräbnis. "Ich werde keine Rede halten, ich drücke meine Gefühle gerne durch Liedertexte aus - so wie auch schon bei unserer Hochzeit. Ich habe mir 'Candle in the Wind' ausgesucht und den Text ein klein wenig angepasst, denn zu 99 Prozent hat er schon von ganz alleine auf Richard gepasst."

Um 8 Uhr gehen die Trauerfeierlichkeiten am Wiener Stephansplatz los. Der Autokorso fährt später Richtung Rotenturmstraße ab. Es geht dann Richtung Staatsoper, weiter zum Parlament, in die Neustiftgasse und letzten Endes zur Lugner City. Seine letzte Ruhe findet "Mörtel" auf dem Grinzinger Friedhof.