Toni Faber über Lugner-Begräbnis: "Es erklingt Candle in the Wind"

Am Samstag verabschiedet sich ganz Österreich von Richard Lugner - bei einer Trauerstunde im Wiener Stephansdom. Auf oe24.TV verrät Toni Faber Details zum Begräbnis.

Hommage an den Wiener Opernball im Stephansdom, 350 Ehrengäste und "Candle in the Wind" für Richard Lugner: Am Samstag findet die große Trauerfeier im Wiener Stephansdom statt. Auf oe24.TV spricht Dompfarrer Toni Faber über die Details:

Lugner-Begräbnis als Hommage an Opernball

"Wir werden Lugner würdig verabschieden"

Um 8 Uhr wird der Sarg mit Richard Lugner im Stephansdom aufgebahrt, dann können sich Fans eine Stunde lang vom Baumeister der Nation verabschieden. "Wir werden den letzten Weg von Richard Lugner hier im Stephansdom beginnen. Er wird mit dem Sarg feierlich vor dem Riesentor eingeholt werden, wir werden die Christophorus-Glocke hören. Dann wird er hier aufgebahrt, würdig mit Kerzen und Grabwache. Von 8 bis 9 Uhr wird die Möglichkeit bestehen, Abschied zu nehmen", erzählt Toni Faber.

350 Ehrengäste nehmen im Dom Platz

Während tausende Trauernde bei der Aufbahrung erwartet werden, nehmen ab 9 Uhr bei der Gedenkstunde auch Familie und Ehrengäste teil. "Es werden im vorderen Bereich des Domes mehr als 350 Ehrengäste Platz nehmen. Im hinteren Bereich können weitere Tausend teilnehmen", so Faber weiter. Seine Rolle? "Ich werde den liturgischen Teil am Anfang übernehmen, dann wird es drei Reden geben."

"Candle in the Wind" mit neuem Text

Nach der Ansprache von Norbert Hofer, Dritter Nationalratspräsident (FPÖ) und Freund von Richard Lugner, folgt der wohl emotionalste Moment des Gedenkens: Sänger Dennis Jale, so verrät Toni Faber auf oe24.TV, wird Elton Johns „Candle in the Wind“ mit adaptierten Text singen. So wie es einst beim Begräbnis von Großbritanniens Prinzessin Diana geschah. "Danach gibt es Fürbitten, das Vaterunser – und mit den Tönen der Fächerpolonaise wird der Sarg über den Mittelgang hinausgetragen."

Wunsch der Tochter: Privates Requiem ohne Medien

Ein Konvoi von mehreren Autos hinter dem Trauerwagen mit Lugners Sarg wird dann vom Stephansdom an der Wiener Staatsoper vorbei bis zur Lugner City durch Wien fahren. Damit endet der öffentliche Teil der Feierlichkeiten.

Die Familie und rund 200 geladene Gäste wie Artur Worseg oder Gerda Rogers versammeln sich für ein Requiem in der Kirche Kaasgraben im Wien-Döbling. "Hier sind keine Fotografen erlaubt", so Toni Faber, der auch diese Zeremonie leitet. "Da hat sich Tochter Jacqueline erstaunlicherweise durchgesetzt." In einer Prozession geht es dann auf den Grinzinger Friedhof, wo Richard Lugner in einer eigens gebauten Gruft seine letzte Ruhe finden wird.