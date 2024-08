So läuft das Lugner-Begräbnis

Glockenläuten, Trauerzug durch Wien und "Candle in the Wind"

Referenzen an den Wiener Opernball im Stephansdom bei der Gedenkmesse, 200 geladene Gäste sowie ein Auto-Corso über den Ring bis zur Lugner City: Morgen nimmt ganz Österreich sowie tausende Fans persönlich Abschied von "ihrem" Baumeister - oe24.TV berichtet live ab 8 Uhr Früh. Der Fahrplan der Trauerfeier im Detail:

Lugners letzter großer Auftritt im Detail:

8 Uhr, Stephansdom: Die öffentlichen Trauerfeierlichkeiten beginnen um 8 Uhr mit der Aufbahrung des Sarges im Stephansdom.

9 Uhr, Gedenkstunde: Bei der Gedenkstunde steht nach der Begrüßung durch Dompfarrer Toni Faber neben den Reden -vom Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer (FPÖ), dem Präsidenten des niederösterreichischen Landtags, Karl Wilfing (ÖVP), sowie der Schauspielerin Edith Leyrer -wird Sänger Dennis Jale "Always on my Mind" sowie eine extra adaptierte Version des Liedes "Candle in the Wind" singen. Am Ende der Feier erklingt im Dom u. a. die Fächerpolonaise von Carl Michael Ziehrer, die traditionell am Opernball gespielt wird. Auch die Totenwache steht im Zeichen des Balles. Diese wird von Christian Löschnigg mit seinem Team übernommen, der 15 Jahre lang die Loge des Baumeisters bewacht hat.

10 Uhr, Marsch. Am Ende der Messe werden dann vor dem Stephansdom die Deutschmeister, die den Baumeister jahrelang musikalisch begleitet haben, den Radetzkymarsch spielen.

10.30 Uhr, Staatsoper: Nach der Feier werden die Trauernden mit dem Sarg unter großem Geläute der Glocken des Doms in einem Zug von mehreren Autos auf brechen. Zuerst geht es bis etwa 10.30 Uhr über den Ring zur Wiener Staatsoper, in der Lugner alljährlich seinen großen Auftritt hatte.

11.45 Uhr, Lugner City Danach geht es bis 11.45 Uhr weiter zur Lugner City - dort endet der öffentliche Teil der Trauerfeier.

Privat. Die Beisetzung findet im engsten Familien- und Freundeskreis mit 200 geladenen Gästen - wie Artur Worseg oder Gerda Rogers -nach dem Requiem, das wieder von Faber gehalten wird, in der Kirche Kaasgraben in Lugners Gruft am Grinzinger Friedhof statt. Hier gilt aber Foto- & Fan-Verbot.