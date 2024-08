Richard Lugner (†91): Witwe Simones geheimes Erbe & DAS bekommt sie fix

Kurz vor seinem Tod hat der erfolgreiche Unternehmer seinen Nachlass neu geregelt.

Es waren nur 72 Tage, die Simone Lugner (42) mit Richard Lugner (†91) als verheiratetes Paar verbringen durfte. Am 12. August starb der Baumeister friedlich im Schlaf.

Feierliche Verabschiedung

Am 31.8. wird der bekannte Unternehmer feierlich verabschiedet. Lesen Sie alles dazu hier . Danach wird in absehbarer Zeit sein Testament verlesen. Wie Simone Lugner gemeinsam mit Jacqueline Lugner im Gespräch mit "oe24" klarstellte gebe es keinen Erbstreit. Dennoch dürfte nicht ganz klar sein, was Simone zugesprochen wird.

Christina, Richard und Jacqueline Lugner © Tischler ×

Geheimes Testament

Denn das Testament von Richard Lugner birgt wohl noch einige Geheimnisse. Er hat es erst im Juli, wenige Wochen vor seinem Ableben, geändert. Man nimmt an, zu Gunsten Simones. Fakt ist, dass er zu Lebzeiten betonte, seine Lieben (Kinder, Frau und Ex-Frauen) gut abgesichert hinterlassen zu wollen.

Simone: "Kann nichts sagen"

Von oe24 darauf angesprochen, ob in Zukunft weiterhin in der Döbling-Villa residieren werde, sagt Simone: "Ich kann zum aktuellen Zeitpunkt leider noch überhaupt nichts sagen, weil ich einfach noch nichts fix weiß. Ich möchte mir aktuell auch keine Hoffnungen machen und dann enttäuscht werden". Was "Mörtel" für sie vorgesehen hat, weiß nicht einmal "Bienchen" Simone selbst.

Lugners Villa in Döbling © TZ Oesterreich Hochmuth Georg ×

Was bekommt Simone?

Jedoch ist es in Österreich gesetzlich üblich, dass EhepartnerInnen zumindest eine zeitlang nach dem Ableben des Partners in der gemeinsamen Ehe-Wohnung (in dem Fall ist es eine Ehe-Villa) verbleiben dürfen. Auch wenn Mörtel seine Luxus-Immobile anderweitig vererbt hat, kann Simone nicht umgehend delogiert werden.

Zudem wird sie wahrscheinlich eine Witwenpension erhalten - der Anspruch richtet sich aber auch nach der Länge der Ehe.

Anstellung in der Lugner City: Dass Simone in seinem Unternehmen tätig ist, war Richard sehr wichtig. Man geht davon aus, dass sich das (es hat mit dem Erbe per se nichts zu tun) nicht bald ändern werde.

Simone, Richard und Alexander Lugner © Tischler ×

Verabschiedung von Lugner

Am Samstag (31. August) wird Richard Lugner seine letzte Reise antreten. Wie oe24 berichtete, wird der Baumeister um 9 Uhr im Stephansdom aufgebahrt. Hier haben alle Österreicher die Gelegenheit, Abschied zu nehmen. Ein Trauerzug wird ihn noch einmal zur Lugner City bringen und dann in den 19. Bezirk, wo 200 von Lugner persönlich ausgewählte Gäste die Trauerfeierlichkeiten starten. Seine letzte Ruhe findet Lugner auf dem Grinzinger Friedhof. Beim offiziellen Teil der Zeremonie ist Fotografieren erlaubt, danach nicht.