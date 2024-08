Richard Lugner: "Ein Vorzeigetoter!" & das sind seine Sarg-Geheimnisse

oe24 sprach mit dem Bestattungsinstitut "Himmelblau".

Mit 91 Jahren starb Baumeister Richard Lugner sanft im Schlaf. Am 31.8. tritt er seine letzte Reise an - mit Trauerfeier im Stephansdom, Geleit in die Lugner City und intimer Verabschiedung in seiner Lieblingskirche, der Kaasgrabenkirche in Döbling.

Mehr zum Thema

Alles Details zu Gästen, Route und Zeitablauf lesen Sie HIER .

Richard Lugner hat alles geregelt

Wir haben mit Silvia Vertetics, Leiterin der Marketing & PR-Abteilung vom Bestattungsinstitut "Himmelblau", gesprochen. Ihr Institut wurde einst von Richard Lugner persönlich ausgewählt, um seine letzten Wünsche in Bezug auf Trauerfeier und Beerdigung zu exekutieren. Vertetics: "Richard Lugner ist ein Vorzeigetoter", sagt sie und meint, er habe alles selber geregelt. Das sei für die Hinterbliebenen eine große Bürde weniger: "Familie und Freunde sind oft in dieser Situation überfordert."

Kondolenzbuch

HIER geht es zum Online-Kondolenzbuch des Baumeisters, wo sich neben Familie und Freunden auch schon Opernballbegleitungen Priscilla Presley und Ornella Muti eingetragen haben.

Christina, Richard und Jacqueline Lugner © Tischler ×

Verfügungen schriftlich hinterlegt

Lugner habe bereits vor längerer Zeit seine Verfügungen schriftlich festgehalten und für die Familie gut auffindbar hinterlegt. Darin enthalten auch der Wunsch der Speziallackierung seines Sarges im roten Farbton der Lugner City.

Das sind die letzten Geheimnisse des Baumeisters

Weil der Verstorbene in einer Gruft bestattet wird, muss in den Holzsarg ein Metalleinsatz mit den sterblichen Überresten eingebracht werden. Dieser wiegt rund 20 bis 25 Kilo. Der Sarg selbst - je nach Holzart und Verzierung - kann auch ein größeres Eigengewicht haben.

mit den sterblichen Überresten eingebracht werden. Dieser wiegt rund 20 bis 25 Kilo. Der Sarg selbst - je nach Holzart und Verzierung - kann auch ein größeres Eigengewicht haben. Der Leichnam von Richard Lugner wird von vier Sargträgern - an jeder Ecke einer - aus dem Stephansdom geleitet.

- an jeder Ecke einer - aus dem Stephansdom geleitet. Sein Zylinder wird auf dem Sarg, der auch mit Blumen geschmückt sein wird, liegen - als letzte Anspielung auf seine Opernballzeiten.

Ob Lugner seinen Opernball-Frack zur letzten Ruhe trägt, oder nicht, das ist das Geheimnis seiner Familie.

zur letzten Ruhe trägt, oder nicht, das ist das Geheimnis seiner Familie. Laut Schweigersohn Leo Lugner wurden mehrere tausend Gedenkkarten gedruckt, die im Stephansdom aufliegen werden.

oe24.at berichtet am Tag der Trauerfeier den Ganzen Tag über Richard Lugners letzten Gang.