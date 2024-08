Heute tritt Mörtel seine letzte Reise an

Ganz Österreich trauert heute um Richard Lugner. Um 8 Uhr startet das Begräbnis – Sarg wird im Stephansdom aufgebahrt, Gedenkstunde mit Toni Faber und Trauerzug durch Wien.

„Solange es gesundheitlich geht, mache ich weiter. Und wenn es nicht mehr geht, hoffe ich, dass ich sanft entschlafe.“ Richard Lugner (†91) wusste stets, was er im Leben wollte, und auch sein letzter Wunsch hat sich erfüllt. Am 12. August schlief er tatsächlich friedlich ein. Heute tritt er seine letzte Reise an, bevor er am Grinzinger Friedhof die letzte Ruhe findet.

Es wird noch einmal laut und schrill: Die öffentliche Totenfeier für Lugner beginnt um 8.00 Uhr, wenn der rote Sarg mit vielen Kränzen und seinem Zylinder geschmückt durch das Riesentor getragen und im Stephansdom aufgebahrt wird. Um 9.00 Uhr wird Dompfarrer Toni Faber mit der Begrüßung der Gäste die eigentliche Gedenkstunde für Lugner einläuten.

Reden & „Candle in the Wind“ im Stephansdom

Hier werden vor 350 Ehrengästen Norbert Hofer, der Präsident des niederösterreichischen Landtags, Karl Wilfing (ÖVP), sowie die Schauspielerin Edith Leyrer Reden halten. Dennis Jale singt eine auf Wunsch von Witwe Simone umgetextete Version von „Candle in the Wind“. Am Ende der Feier um 10.00 Uhr wird der Sarg – in Bezug auf den Opernball – unter den Tönen der Fächerpolonaise wieder über das Riesentor aus dem Dom getragen. Vor der Kirche spielt dann die ehemalige „Hofkapelle“ des Baumeisters, die Hoch- und Deutschmeister, den Radetzkymarsch.

Trauerzug über Ring bis Lugner City

Unter dem Läuten der Glocken des Stephansdoms wird der Sarg anschließend in den Totenwagen gehoben, mit dem in einem Zug von mehreren Autos noch einmal die zwei größten Bühnen des Baumeisters angesteuert werden. Über den Ring fährt der Konvoi zuerst zur Wiener Staatsoper, danach geht es bis etwa 11.45 Uhr weiter zur Lugner City. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Besitzer werden dem Leichenwagen mit Lugners Sarg entweder aus dem Fenster winken oder sich vor der Lugner City versammeln.

© oe24 ×

Um 13.13 Uhr findet Mörtel seine letzte Ruhe

Die private Beisetzung findet anschließend im engsten Familien- und Freundeskreis nach einer Trauerfeier in der Kirche Kaasgraben in einer Gruft am Grinzinger Friedhof in Wien-Döbling statt.

Um 13.13 Uhr wird „Mörtel“ dort zur letzten Ruhe gebettet. Er hinterlässt eine große Lücke, die für ganz Österreich spürbar ist. ritt Mörtel seine letzte Reise an