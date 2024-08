"Goodbye Richard Love": Simones letzte Liebeserklärung an Lugner

Lugners Witwe verrät gegenüber "oe24", wie sie den Song von "Candle in the Wind" für ihren Richard abgeändert hat.

Hommage an den Wiener Opernball im Stephansdom, 350 Ehrengäste und "Candle in the Wind" für Richard Lugner: Am Samstag findet die große Trauerfeier im Wiener Stephansdom statt. Der Trauersong, der einst für Lady Di geschrieben wurde, hat jetzt einen neuen Text bekommen. Gegenüber "oe24" enthüllt Simone die neuen Zeilen, die sie für ihren verstorbenen Ehemann geschrieben hat. "Ich werde keine Rede halten, ich drücke meine Gefühle durch Liedertexte aus, so wie auch schon bei unserer Hochzeit."

"Goodbye Richard Love"

Der Text von "Candle in the Wind" habe bereits zu 99 Prozent "von ganz alleine auf Richard gepasst". Ein paar Worte änderte Simone aber dennoch ab. Statt "Goodbye England's rose" wird Dennis Jale am Samstag "Goodbye Richard Love singen". "Along England's greenest hills" wird zu "Vienna's famous streets".Ebenso weicht "golden child" dem "beloved man". Sonst ist der Abschiedssong für Diana unverändert geblieben.

Um 8 Uhr wird Richard Lugners Sarg im Stephansdom aufgebahrt. Um 13.13 Uhr wird "Mörtel" nach einem Trauerzug zur Wiener Staatsoper und zur Lugner City am Grinzinger Friedhof beerdigt. Danach gehen die Trauerfeierlichkeiten bis in den Nachmittag hinein.