Protz-Hochzeit: Bezos mietet ganzes Luxus-Hotel in Venedig

Schon George Clooney und Bastian Schweinsteiger feierten hier Hochzeit.

In einer Woche ist es so weit. Dann steigt in Venedig die wohl spektakulärste wie auch umstrittenste Hochzeit des Jahres. Amazon-Chef Jeff Bezos wird seiner Verlobten Lauren Sánchez in der Lagunenstadt das Ja-Wort geben.

Unter den geladenen Gästen zählen laut Gerüchteküche Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Robert Pattinson, Orlando Bloom, Diane von Fürstenberg und Barbra Streisand. Lady Gaga könnte bei der Gala am 28. Juni im historischen Palast Scuola Grande della Misericordia singen. Über 80 Privatjets aus Los Angeles, New York, London und Dubai werden dafür auf dem Flughafen "Marco Polo" landen.

Ganzes Luxus-Hotel gebucht

Laut Brancheninsidern lässt sich Bezos die Hochzeit circa zehn Millionen Euro kosten. Wie TMZ berichtet, werden die Gäste im exklusiven „Aman Venice Hotel“ untergebracht. Bezos soll das gesamte Luxus-Hotel reserviert haben – die Zimmerpreise betragen dabei bis zu 10.000 Euro pro Nacht.

© Getty

Im „Aman Venice Hotel“ haben 2014 bereits George Clooney und Amal Alamuddin geheiratet, zwei Jahre später gaben sich dann Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović das Ja-Wort.

Proteste erwartet

Bezos-Hochzeit könnte von Protesten überschattet werden Bezos' Hochzeit könnte aber auch von Protesten überschattet werden. Mehrere Aktionen von Bürgeraktivistinnen und -aktivisten gegen das Megaevent sind in Planung. "No Space for Bezos" lautet der Slogan der Kampagne. Aktivisten kündigten für den 28. Juni eine große Demonstration an, bei der die Kanäle und Straßen rund um den Palast Scuola Grande della Misericordia blockiert werden sollen. In dem Palast aus dem 16. Jahrhundert, der von einer Gesellschaft um Bürgermeister Luigi Brugnaro gemanagt wird, soll die Hochzeitsparty stattfinden. Die Aktivisten werfen Brugnaro vor, seine privaten Interessen mit jenen der Stadtverwaltung zu verknüpfen. Mit Booten soll der Zugang zum Palast blockiert werden. "Jeff Bezos ist in Venedig nicht willkommen", betonten die Demonstranten.