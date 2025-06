Star-Designer auf Geheim-Besuch in Wien

Der "King of Bling" kam am Dienstag überraschend und inkognito nach Wien

Da staunten die Kunden des Wiener Philipp Plein-Stores nicht schlecht, als sie am Dienstag Shoppen waren. Denn kein geringerer als der deutsche Star-Designer Philipp Plein höchstpersönlich war im Geschäft anzutreffen. "Wir hatten zuerst ein Meeting im Ritz-Carlton und dann schaute Philipp noch im Store vorbei", freuen sich die Geschäftsführer Ernst und Manuela Fischer im oe24-Talk.

Ernst und Manuela Fischer mit Philipp Plein © Privat

Lange blieb Plein allerdings nicht in der Stadt. Er landete am Vormittag in Wien und ist bereits wieder auf dem Heimweg.

Philipp Plein mit den Kundenberatern des Wien-Stores © Privat

Für die Wiener Mitarbeiter aber dennoch ein Highlight, den coolen Modemacher live zu erleben.