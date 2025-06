Wiener Augarten wird zur Freiluft-Galerie - mit Alex Kiessling und Billi Thanner

Kunst trifft Kulinarik unter freiem Himmel. Am 25. Juni eröffnet das Sommer-Pop-up "Freiluft" - ab 26. Juni stellen Alex Kiessling, Billi Thanner und weitere zeitgenössische Künstler ihre Werke zur Schau

Wiens Sommer wird heuer um eine Attraktion reicher: Mit der feierlichen Eröffnung des neuen Open-Air-Formats „FREILUFT“ am 25. Juni 2025 verwandelt sich der traditionsreiche Augarten in eine Bühne für zeitgenössische Kunst, genussvolle Kulinarik und vielseitige Kultur.

Mehr lesen:

Bis zum 31. August lädt das von Paul Rittenauer initiierte und von Danielle Spera kuratierte Sommerprojekt zu einem künstlerisch-kulinarischen Streifzug unter freiem Himmel. Der weitläufige Park im Herzen der Leopoldstadt wird damit zum pulsierenden Treffpunkt für alle, die Kunst genießen und den Sommer mit allen Sinnen erleben wollen.





„‚FREILUFT‘ steht für all das, was einen gelungenen Sommer in Wien ausmacht: Kunst, gutes Essen und gemeinsames Erleben in entspannter Atmosphäre. Wir schaffen einen offenen Raum, in dem sich Kreativität, Genuss und Begegnung auf natürliche Weise verbinden – mitten im Grünen, mitten in der Stadt“, erklärt Initiator Paul Rittenauer.

Open-Air-Ausstellung mit 18 Kunstschaffenden

Den Auftakt macht eine eindrucksvolle Skulpturen- und Installationsausstellung im Park. Insgesamt 18 namhafte Künstler zeigen ihre Werke – darunter Alex Kiessling, Stylianos Schicho und Billi Thanner. Die Ausstellung ist frei zugänglich und macht den Augarten zur lebendigen Galerie unter freiem Himmel.

Kiessling wird seinen "Three Headed Black Lion" ausstellen. © zVg

Ein Konzept, das nicht nur Kunstfreunde anspricht: Die Werke fügen sich harmonisch in das historische Ensemble des Augartens ein und schaffen neue Blickwinkel auf den öffentlichen Raum.





Kunst trifft Kulinarik

Doch „FREILUFT“ will mehr sein als nur eine Open-Air-Ausstellung. Mit einem stilvollen Kulinarikangebot, wechselnden Live-Events und einem kuratierten Rahmenprogramm verschmilzt Kunst mit Lebensfreude – und der Augarten wird zur sommerlichen Oase mitten in der Stadt.

Der Aufbau hat bereits begonnen. © Instagram

Noch bis Ende August bleibt das „FREILUFT“ geöffnet. Der Eintritt zur Ausstellung ist kostenlos. Kunst- und Kulturinteressierte wie auch Flaneure sind eingeladen, den Sommer auf besondere Weise zu genießen – mit Weitblick, Tiefgang und einer ordentlichen Portion Wiener Lebensgefühl.