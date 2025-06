"Mein Schatz": Zeigt Anna Netrebko hier ihre neue Liebe?

Die Opern-Diva überrascht ihre Follower auf Instagram mit mehreren Bildern, die sie mit engen Freunden in ihrer Wohnung zeigen. Auch ihre Worte sorgen für Überraschungen.

Während sie auf der Opernbühne mit Stimme und Präsenz brilliert, sorgt Anna Netrebko (53) nun auch abseits des Rampenlichts wieder für Schlagzeilen – diesmal auf Instagram. Dort zeigte sich der Opernstar am Wochenende feiernd in ihrer Wohnung, umgeben von mehreren Männern. Besonders ein Posting sorgt für Rätselraten: Auf einem Foto zu dritt schrieb die Sopranistin: „Du bist so traurig, mein Schatz...“ Gemeint war offenbar Bariton Boris Pinkhasovich – ihr aktueller Bühnenpartner.

Was steckt hinter diesen Worten? Ein privater Moment, ein neckisches Spiel, oder doch mehr? Netrebkos Fans spekulieren jedenfalls heftig. Und eines ist sicher: Es ist nicht das erste Mal, dass das intensive Zusammenspiel zwischen ihr und einem Kollegen weit über die Bühne hinaus zu reichen scheint.

Privatleben zwischen Bühne und Begehren

In der Vergangenheit wurde Netrebko immer wieder mit Bühnenpartnern in Verbindung gebracht – und nicht selten bestätigten sich die Gerüchte auch abseits des Scheinwerferlichts. Mit dem Bassbariton Erwin Schrott (52), dem Vater ihres Sohnes Tiago (16), war sie ebenso verheiratet wie zuletzt mit Yusif Eyvazov. Von Letzterem trennte sie sich 2024 – nach zehn Jahren Ehe. Die Trennung sei „freundschaftlich“, hieß es damals.

Doch seitdem geht es rund in Netrebkos Liebesleben. Erst kürzlich wurde ihr eine neue Liaison mit Alexander Köpeczi (36) nachgesagt. Die beiden standen im April in Neapel gemeinsam für La Gioconda auf der Bühne – und schon da sollen laut Insidern die Funken geflogen sein. Köpeczi, 17 Jahre jünger als Netrebko, ist äußerlich eine auffällige Mischung aus Schrott und Eyvazov – und wirkt auf den Fotos neben ihr auffallend vertraut.

Polarisierend

Netrebkos Instagram-Postings sind jedenfalls selten zufällig. Sie ist sich ihrer Wirkung bewusst – und weiß, wie man die Gerüchteküche zum Brodeln bringt. Ob der Kommentar an Boris Pinkhasovich mehr war als ein mitfühlender Gruß, bleibt offen. Ebenso, wie es um das Verhältnis zu Köpeczi steht. Tatsache ist: Netrebko scheint sich nach der Trennung nicht nur künstlerisch, sondern auch privat neu zu sortieren – und dabei ist sie offensichtlich nicht allein.

Die Operndiva lebt das Leben in vollen Zügen – auf der Bühne wie privat. Wer am Ende wirklich ihr Herz erobert hat? Noch ist das unklar. Doch eins ist sicher: Bei Netrebko bleibt es spannend. In jeder Hinsicht.